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#CADJPY: Bearish Move After Liquidity Grab

13 May 2026, 08:14
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#CADJPY: Bearish Move After Liquidity Grab 🇨🇦🇯🇵

This morning I took a short trade on 📉CADJPY
after a confirmed bullish trap above an intraday horizontal resistance.

I expect a retracement to 115.005 level.
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1H time frame

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✔️ Wolfe Wave Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167805

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✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167678

✔️ Quadra Zone Entries MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172588

✔️ Quadra Zone Entries MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172581

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178


#CADJPY