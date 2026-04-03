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CRUDE OIL (#WTI): Will The Rise Continue

3 April 2026, 09:22
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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CRUDE OIL (#WTI): Will The Rise Continue? 🛢


📈Crude Oil closed this week, breaking another minor daily structure

with a buying imbalance.


It looks like the price is going to test the year's high soon.


Expect a bullish continuation to 118.4 level.

Look for entries after a pullback.

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Daily time frame


My Experts:

✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377

Indicators:

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178

✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171

✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949


#WTI, crude oil