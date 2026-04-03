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CRUDE OIL (#WTI): Will The Rise Continue? 🛢
📈Crude Oil closed this week, breaking another minor daily structure
with a buying imbalance.
It looks like the price is going to test the year's high soon.
Expect a bullish continuation to 118.4 level.
Look for entries after a pullback.
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Daily time frame
My Experts:
✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377
Indicators:
✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179
✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178
✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171
✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949