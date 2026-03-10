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#GOLD (#XAUUSD): Waiting for Breakout

10 March 2026, 14:41
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#GOLD (#XAUUSD): Waiting for Breakout 🥇


⚠️Gold continues consolidating, coiling within a horizontal range on a daily time frame.


Your reliable signal to buy will be a breakout of its resistance.


A daily candle close above 5207 will provide a strong confirmation.

A bullish continuation will be expected to 5334 level then.

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Daily time frame


My Experts:

✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377

Indicators:

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178

✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171

✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949


#gold, xauusd