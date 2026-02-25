0
121
#AUDUSD: Confirmed Bearish Trap?!
There is a high probability that 📉AUDUSD will continue
retracing after a confirmed bullish trap above a solid intraday resistance.
A formation of a selling imbalance candle provides a strong confirmation.
Target - 0.7091
—————————
1H time frame
My Products:
✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179
✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178
✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171
✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047