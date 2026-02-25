Analytics & Forecasts

#AUDUSD: Confirmed Bearish Trap?!

25 February 2026, 10:41
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#AUDUSD: Confirmed Bearish Trap?!


There is a high probability that 📉AUDUSD will continue

retracing after a confirmed bullish trap above a solid intraday resistance.


A formation of a selling imbalance candle provides a strong confirmation.


Target - 0.7091

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1H time frame


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#audusd