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#GOLD (#XAUUSD): Intraday Bullish Signal 🥇

25 February 2026, 10:40
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#GOLD (#XAUUSD): Intraday Bullish Signal 🥇


📈Gold moved up strongly after a retest of a recently broken

daily structure resistance.


I spotted a confirmed bullish change of character on an hourly time frame.


It suggests a highly probable bullish continuation.


Next goal - 5235

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Daily/1H time frames


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#gold, xauusd