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#GOLD (#XAUUSD): Intraday Bullish Signal 🥇
📈Gold moved up strongly after a retest of a recently broken
daily structure resistance.
I spotted a confirmed bullish change of character on an hourly time frame.
It suggests a highly probable bullish continuation.
Next goal - 5235
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Daily/1H time frames
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