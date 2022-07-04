توقعات GBP/USD , USD/JPY , EUR/USD و البيتكوين هذا الأسبوع 04 – 08 يوليو 2022

زوج EUR / USD : الدولار يكتسب قوة مرة أخرى

تحرك زوج يورو / دولار EUR / USD في قناة جانبية من 1.0500-1.0600 لمدة أسبوع ونصف. ومع ذلك ، من الواضح أنه لا المستثمرين ولا المضاربين مهتمون بمثل هذا الركود. ولكن هناك حاجة إلى نوع من التاثير للخروج منه. الاجتماع الأخير لزعماء مجموعة السبع وقمة الناتو لم يكن له أي تصريحات صاخبة بشكل خاص. في كلا الحدثين ، تم التعبير عن الرغبة في مواصلة مساعدة أوكرانيا في مواجهتها العسكرية مع روسيا ، وتم تجديد كتلة الناتو بعضوين جديدين ، السويد وفنلندا. لكن هذه النتائج لم تكن كافية للتأثير بطريقة ما على أسعار الدولار واليورو. كان الدافع وراء تعزيز الدولار ، والذي أجبر زوج يورو / دولار EUR / USD على التوجه جنوبًا يوم الثلاثاء 28 يونيو واختراق الحد الأدنى للقناة في اليوم التالي ، هو نمو الطلب على الأصول الوقائية وسط مخاوف بشأن التوقعات للاقتصاد العالمي. وبالنظر إلى حقيقة أن العملة الأمريكية قد عملت مؤخرًا كأصل وقائي ، فإن المقاييس مالت في اتجاهها. في حديثها في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في سينترا ، البرتغال ، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن "توقعات التضخم في منطقة اليورو أعلى بكثير من ذي قبل" ، وأنه "من غير المرجح أن نعود إلى ظروف التضخم المنخفض قريبًا" ، و أن الهيئة التنظيمية "ستذهب إلى أقصى حد ممكن لتقليل التضخم إلى الهدف البالغ 2٪". أكدت كريستين لاجارد أن البنك المركزي الأوروبي ينوي رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25٪ في اجتماعه في 21 يوليو من أجل تحقيق هذا الهدف. ومع ذلك ، وفقًا للمشاركين في السوق ، من غير المرجح أن يكون لمثل هذه الخطوة المتواضعة أي تأثير خطير. وسيعقد الاجتماع القادم للبنك في 8 سبتمبر. لذلك ، على الأرجح ، سيستمر التضخم في النمو خلال هذه الفترة. كان خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ، الذي شارك في منتدى البنك المركزي الأوروبي كزميل وضيف شرف ، مختلفًا تمامًا في لهجة كلمات كريستين لاغارد. أكد الأمريكي للجمهور أن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد للتعامل مع التشديد النشط للسياسة النقدية ، والذي يتم تنفيذه من قبل وزارته. لطالما تم تفسير الاختلاف بين السياسة النقدية الحذرة للبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي المتشدد من قبل السوق لصالح الدولار. حدث الشيء نفسه هذه المرة أيضًا ، واستمر زوج يورو / دولار EUR / USD في الانخفاض. ساعدت العملة الأوروبية بشكل طفيف البيانات الكلية الضعيفة من الولايات المتحدة في النصف الثاني من 30 يونيو. كان الدافع وراء الارتفاع المؤقت في الزوج هو إصدار بيانات حول الناتج المحلي الإجمالي ، والتي تبين أنها أقل من المتوقع ، حيث انخفضت بمقدار 1.6 ٪ بدلاً من المتوقع 1.5٪. بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت الإحصائيات تباطؤًا في معدلات النمو الاقتصادي من 5.5٪ إلى 3.5٪. البيانات الخاصة بالإنفاق الأساسي على الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لم ترق إلى مستوى التوقعات أيضًا. تبين أن البيانات الخاصة بطلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة أسوأ بشكل ملحوظ مما كان متوقعًا. وبالتالي ، كان يجب تخفيض عدد الطلبات الأولية من 233 ألفًا إلى 218 ألفًا. ومع ذلك ، انخفض عددهم إلى 231 ألفًا فقط. الوضع مشابه للطلبات المتكررة ، والتي انخفضت من 1.331 ألف إلى 1.328 ألف فقط. مع ذلك ، كل العوامل السلبية المذكورة أعلاه قدمت دعمًا مؤقتًا للعملة الأوروبية. لم يساعد تحديد الأرباح الفصلية على الدولار كثيرًا ، وذهب في الهجوم مرة أخرى يوم الجمعة. أدى نشر بيانات التضخم في منطقة اليورو ، والتي تسارعت من 8.1٪ إلى 8.6٪ ، إلى تسريع هروب المستثمرين إلى الأصول الآمنة. نتيجة لذلك ، ثبت الزوج قاعًا محليًا عند 1.0364 وأنهى فترة الخمسة أيام عند 1.0425. أصوات الخبراء في وقت كتابة المراجعة ، مقسمة على النحو التالي: 35٪ مع الثيران ، 50٪ مع الدببة ، و 15٪ محايدون. من بين مؤشرات التذبذب على D1 ، 75٪ أحمر ، 10٪ أخضر ، و 15٪ رمادي محايد. مؤشرات الاتجاه 100٪ على الجانب الأحمر. تقع أقرب مقاومة في المنطقة 1.0470-1.0500 ، ثم تتبعها المنطقة 1.0600-1.0615 ، في حالة النجاح سيحاول المضاربون علي الصعود الوصول إلى المنطقة 1.0750-1.0770 ، والهدف التالي هو 1.0800. باستثناء 1.0400 ، فإن مهمة الدببة رقم 1 هي اختراق منطقة الدعم 1.0350-1.0364 ، التي تشكلت من أدنى مستويات 13 مايو و 01 يوليو. إذا نجحت ، فسوف ينتقلون لاقتحام قاع 2017 عند 1.0340 ، أدناه هو فقط 20 عاما من الدعم والهدف العزيز ، 1: 1 التكافؤ. في الأسبوع القادم ، 4 يوليو هو يوم عطلة رسمية في الولايات المتحدة: تحتفل البلاد بعيد الاستقلال. ستصدر إحصاءات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو يوم الأربعاء الموافق 06 يوليو. وستصدر في نفس اليوم مؤشر ISM لنشاط الأعمال في قطاع الخدمات بالولايات المتحدة ومحضر اجتماع يونيو للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) هي أيضا جديرة بالملاحظة. دقيقة مماثلة من اجتماع البنك المركزي الأوروبي وتقرير ADP حول مستوى التوظيف في القطاعين الخاص وغير الزراعي في الولايات المتحدة سيتم نشر بيانات الخاصة بإعانات البطالة يوم الخميس الموافق 07 يوليو. وسيصل جزء آخر من البيانات من سوق العمل الأمريكي يوم الجمعة ، 08 أكتوبر ، بما في ذلك مؤشرات مهمة مثل معدل البطالة وعدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها خارج القطاع الزراعي (NFP).

زوج GBP / USD: أوجه التشابه والاختلاف مع EUR / USD

أظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP / USD) ديناميكيات مماثلة لليورو / الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي. تتشابه أيضًا أسباب ارتفاع الأسعار وانخفاضها. لذلك ، ليس من المنطقي إعادة سردها مرة أخرى. تحرك الزوج مثبتًا في القناة الجانبية 1.2165-1.2325 لمدة أسبوع ونصف ، ثم انهار هبوطًا في 28 يونيو. أدى انهيار الدعم عند 1.2100 إلى زيادة الضغط الهبوطي ، وسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.1975. تبع ذلك تصحيح باتجاه الشمال ، وأغلق الزوج عند 1.2095 ؛ على الرغم من حقيقة أن اليورو والجنيه يتصرفان بشكل مشابه مقابل الدولار ، لا تزال هناك اختلافات بينهما. إن وضع اقتصاد منطقة اليورو معقد بسبب الاعتماد الشديد على الطاقة الطبيعية الروسية ، والتي يكون توريدها محدودًا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا. الوضع يتحسن تدريجيًا: أصبح معروفًا أن الولايات المتحدة تجاوزت روسيا في إمدادات الغاز إلى أوروبا في يونيو ، لأول مرة. ومع ذلك ، لا يزال الحل النهائي لمشكلة الطاقة بعيد المنال. على عكس الاتحاد الأوروبي ، فإن اعتماد المملكة المتحدة على الطاقة الروسية ضئيل للغاية. ومع ذلك ، فإن تقوية العملة البريطانية يعوقها عدم الاستقرار السياسي. نجا رئيس الوزراء بوريس جونسون بالفعل من تصويت بحجب الثقة في يونيو ، حيث صوت العديد من المشرعين من حزبه المحافظ ضده. بالإضافة إلى ذلك ، بعد الانتخابات الفرعية ، خسر الحزب مقعدين في برلمان المملكة المتحدة. كما أن المشاكل المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تزيد من التوتر. تعرض الجنيه البريطاني لضغوط إضافية بعد أن وافق النواب على مشروع قانون يسمح للوزراء بإلغاء جزء من بروتوكول أيرلندا الشمالية. بالنسبة لاقتصاد البلاد ، وفقًا لبعض الخبراء ، سيستمر التضخم في المملكة المتحدة في النمو وقد يتجاوز 11 ٪ بحلول نوفمبر. في الوقت الحالي ، يعتقد 60٪ من الخبراء أن زوج استرليني / دولار GBP / USD سيحاول باستمرار اختبار دعم 1.1975 و 1.1932 في المستقبل القريب. وعلى العكس من ذلك ، فإن 40٪ ينتظرون انهيار المقاومة عند 1.2100 وما بعده في الشمال. من بين مؤشرات الاتجاه على D1 ، تبلغ نسبة القوة 100: 0٪ لصالح الأحمر. من بين المذبذبات ، فإن ميزة الدببة أقل قليلاً: 75٪ يشيرون إلى السقوط ، والبقية 25٪ حولوا أعينهم إلى الشرق. يوجد دعم قوي عند 1.2000 ، يليه أدنى سعر ليوم 1 يوليو عند 1.1975 و 14 يونيو عند 1.1932. قد يكون الهدف على المدى المتوسط ​​للدببة هو أدنى مستوى في مارس 2020 عند 1.1409. في حالة النمو سيواجه الزوج مقاومة في المناطق وعند مستويات 1.2100 و 1.2160-1.2175 و 1.2200-1.2235 و 1.2300-1.2325 و 1.2400-1.2430 و 1.2460 ثم تتبع الأهداف في منطقة 1.2500 و 1.2600. بالنسبة إلى التقويم الاقتصادي الكلي للمملكة المتحدة ، ننصحك بالتركيز على يوم الثلاثاء 5 يوليو ، حيث يتوقع خطاب رئيس بنك إنجلترا أندرو بيلي. سيتم نشر مؤشر PMI المركب ومؤشر النشاط التجاري في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة في نفس اليوم ، ومؤشر نشاط الأعمال في قطاع البناء في هذا البلد في اليوم التالي.

زوج USD / JPY: مجرد استراحة أم تغيير في الاتجاه؟

سجل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني(USD / JPY) أعلى مستوى خلال 24 عامًا مرة أخرى الأسبوع الماضي ، حيث تسلق إلى أعلى مستوى عند 136.99 يوم الأربعاء 29 يونيو. ومع ذلك ، فإن الفرق عن أعلى مستوى سابق في 22 يونيو أقل من 30 نقطة ، والرسم البياني لأسبوعين بالفعل تبدو وكأنها قناة جانبية أكثر من كونها ترند صاعد. ربما جفت قوة الثيران وهم ، على الأقل ، بحاجة إلى استراحة. وربما ، أخيرًا ، سيتحقق الحلم الذي طال انتظاره للمستوردين وربات البيوت اليابانيين ، وسيستمر الين في الهجوم ، مستعيدًا مكانة عملة الملاذ الآمن الشعبية؟ انه ممكن. لكن ليس مضمونًا. إن الفارق بين السياسة النقدية الناعمة للبنك المركزي الياباني والسياسة النقدية المتشددة بوضوح للبنك المركزي الأمريكي كبير للغاية. لا يزال معظم المحللين (50٪) يتوقعون أن يتحرك الزوج هبوطيًا على الأقل إلى منطقة 129.50-131.00. 30٪ من الخبراء يصوتون لحقيقة أن الزوج سيحاول مجددًا تجديد الحد الأقصى والارتفاع فوق 137.00 ، ويعتقد 20٪ أن الزوج سيأخذ قسطًا من الراحة ، متحركًا في القناة الجانبية 134.50-137.00. بالنسبة للمؤشرات على D1 ، فإن الصورة مختلفة تمامًا عن رأي الخبراء. بالنسبة لمؤشرات التذبذب ، فإن 65٪ منها ملونة باللون الأخضر (منها 10٪ في منطقة ذروة الشراء) ، أما الـ 35٪ المتبقية فقد اتخذت موقفًا محايدًا. بالنسبة لمؤشرات الاتجاه ، يشير 65٪ إلى الشمال أيضًا ، و 35٪ فقط يشير إلى الجنوب. يقع أقرب دعم عند 134.50-134.75 يليه مناطق ومستويات عند 134.00 و 133.50 و 133.00 و 132.30 و 131.50 و 129.70-130.30 و 128.60 و 128.00. بصرف النظر عن التغلب على المقاومة الفورية عند 136.00-136.35 والارتفاع عند 137.00 ، من الصعب تحديد أهداف أخرى للمشترين. بشكلا عام ، تظهر مستويات الجولة مثل 137.00 و 140.00 و 150.00 في التوقعات. وإذا ظلت معدلات نمو الزوج كما هي في الأشهر الثلاثة الماضية ، فسيكون قادرًا على الوصول إلى منطقة 150.00 في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر. لا توجد أحداث مهمة ، سواء كان ذلك إصدار إحصاءات الاقتصاد الكلي أو العوامل السياسية متوقعه في اليابان هذا الأسبوع.

العملات المشفرة: هل ستنخفض عملة البيتكوين إلى 1100 دولار؟

استمرت المعركة مقابل 20 ألف دولار طوال النصف الثاني من شهر يونيو. انخفض زوج BTC / USD إلى 17،940 دولارًا ، ثم ارتفع إلى 21،940 دولارًا. وتجدر الإشارة إلى أن مبلغ 20.000 دولار يعد تاريخيًا أهم مستوى للعملة المشفرة الرئيسية. يكفي أن نتذكر الانهيار الكارثي في ​​ديسمبر 2017 ، عندما اقتربت عملة البيتكوين من هذه العلامة ، ووصلت إلى ارتفاع 19270 دولارًا ، ثم انهارت بنسبة 84٪. يتوقع العديد من الخبراء شيئًا مشابهًا الآن ، حيث يتوقعون مزيدًا من الانخفاض بنسبة 50-80 ٪ لزوج BTC / USD. ويتوقع روبرت كيوساكي ، مؤلف الكتاب الأكثر مبيعًا Rich Dad Poor Dad ، انهيارًا أقوى لعملة البيتكوين ، بنسبة 95٪ ، لتصل إلى 1100 دولار. في غضون ذلك ، يتم تداول العملة في منطقة 19060 دولارًا. يبلغ إجمالي رسملة سوق التشفير في هذه اللحظة 0.876 تريليون دولار (0.960 تريليون دولار قبل أسبوع). يوجد مؤشر Crypto Fear & Greed Index ، مثل الأسبوع الماضي ، في منطقة Extreme Fear عند حوالي 11 نقطة من أصل 100 نقطة ممكنة. إذا نظرت إلى الرسوم البيانية ، يمكنك أن ترى أن الدببة كانت تتمتع بميزة واضحة خلال الأسبوع الماضي. ومن أجل الإنصاف ، نلاحظ أن البيتكوين نفسه ليس هو المسؤول عن ذلك. يتعلق الأمر كله بتعزيز الدولار ، والذي ينمو بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي. في مثل هذه الحالة ، يفضل المستثمرون التخلص من الأصول الخطرة عن طريق شراء العملة الأمريكية. تتعرض أسواق الأسهم العالمية لضغوط من البائعين ، وينخفض ​​مؤشرا MSCI World و MSCI EM ، مما يدل على الوضع في الأسواق المتقدمة والناشئة ، على التوالي. من بين الأسواق المتقدمة ، انخفض الضغط الرئيسي على المواقع الأوروبية ، لكنه لم يتجاوز الولايات المتحدة أيضًا: S & P500 و Dow Jones و Nasdaq Composite ، التي ترتبط بها BTC ارتباطًا مباشرًا ، تتحرك أيضًا جنوبًا. تمارس شركات التعدين التي تحتاج إلى السيولة ضغطًا هبوطيًا إضافيًا على أسعار أول عملة مشفرة. وفقًا للخبير الاستراتيجي في بنك JPMorgan ، نيكولاوس بانيجيرتزوجلو ، سيستمر هذا الوضع في الربع الثالث من عام 2022. وفقًا لحسابات الخبير ، تمثل شركات التعدين العامة حوالي 20٪ من معدل التجزئة. قام العديد منهم ببيع عملات البيتكوين لتغطية نفقات التشغيل وقروض الخدمة. نظرًا لمحدودية الوصول إلى رأس المال ، اتخذ المعدنين من القطاع الخاص خطوات مماثلة أيضًا. سيستمر التفريغ في الربع الثالث ، إذا لم تتحسن ربحية الإنتاج. كان هذا واضحًا بالفعل في مايو ويونيو. يعتقد المحلل الاستراتيجي في جي بي مورجان أن هناك خطرًا من أن العملية ستستمر. وفقًا لـ Bloomberg ، انخفضت تكلفة تعدين 1 BTC من 20000 دولار في بداية العام إلى حوالي 15000 دولار في يونيو بسبب إدخال معدات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. ومع ذلك ، لم يتضح بعد ما إذا كان هذا سيكون كافياً للأداء المستقر للمعدنين. سيستمر الركود في سوق العملات المشفرة لمدة 18 شهرًا إضافيًا ، وستشهد الصناعة أولى علامات الانتعاش بعد تخفيف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. صرح بذلك مايك نوفوغراتز ، رئيس ومؤسس بنك التشفير الرقمي غالاكسي في مقابلة مع مجلة نيويورك. "آمل أن نكون قد رأينا بالفعل الأسوأ. سأكون أكثر ثقة بشأن هذا إذا عرفت كيف سيكون التضخم في الربعين المقبلين. [...] أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتعين عليه التخلي عن رفع أسعار الفائدة بحلول الخريف ، وأعتقد أن هذا سيجعل الناس يهدأون ويبدأون في البناء مرة أخرى ، ". وفقًا لـ Novogratz ، غيرت الأزمة مواقف الناس تجاه الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة. وأشار إلى أن الأشهر القليلة الماضية أظهرت اعتماد الصناعة على الرافعة المالية ، وهو ما لم يعرفه أحد. وسيستغرق إفلاس اللاعبين الضعفاء وبيع الأصول المنهارة بعض الوقت الآن. وفقًا لرئيس شركة Galaxy Digital ، فإن الوضع مشابه للأزمة المالية العالمية لعام 2008 ، تلتها موجة من الاندماج في قطاعي الاستثمار والبنوك. يشك محلل التشفير بنجامين كوين في أن التوقعات الخاصة بارتفاع معدل BTC لعام 2023 يمكن أن تتحقق. على وجه الخصوص ، تحدث عن توقعات المستثمر Tim Draper ، والتي بموجبها يمكن أن ينمو سعر البيتكوين بأكثر من 1000 ٪ من المستويات الحالية ويصل إلى 250،000 دولار. "كنت أعتقد أن BTC ستكون أعلى من 100000 دولار بحلول عام 2023 ، لكنني الآن متشكك في هذه الفكرة. خاصة بعد أن تغيرت سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي كثيرًا خلال الأشهر الستة الماضية ، "كتب كوين. "أنظر أيضًا إلى أشياء أخرى ، مثل إحصائيات وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كان من الصعب على الناس شراء البنزين ، فسيكون شراء البيتكوين أكثر صعوبة ". بدلاً من الارتفاع الهائل ، يتوقع كوين سوق بيتكوين غير مثير للاهتمام على مدار العامين المقبلين: "أعتقد أن السوق الهابطة ستنتهي هذا العام ، وبعد ذلك ستبدأ مرحلة التراكم ، كما في 2015 و 2019. ثم سيكون هناك استعدادات بطيئة لـ خفض البيتكوين التالي إلى النصف ، وقد يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بسبب الانتصار على التضخم خلال هذه الفترة ". من الواضح أن العديد من التوقعات تعتمد على النماذج والمؤشرات وأدوات التحليل الأخرى المستخدمة. على سبيل المثال ، كتبنا قبل أسبوع كيف انتقد مبتكر The Daily Gwei ، أنتوني ساسانو ، والمؤسس المشارك لشركة Ethereum ، فيتاليك بوتيرين ، نموذج Stock-to-Flow (S2F) ، الذي على أساسه قام محلل شهير المعروف أيضا باسم PlanB أصدرار توقعاته. بعد الانتقادات ، كشفت PlanB النقاب عن مخطط ليس واحدًا ، ولكن خمسة نماذج مختلفة للتنبؤ. في الواقع ، أظهر S2F وجهة نظر مفرطة في التفاؤل. تم تقديم الصورة الأكثر دقة من خلال التقديرات المبنية على مدى تعقيد وتكاليف تعدين العملة المشفرة الأولى. يستخدم محلل آخر يدعى Dave the Wave نموذج منحنى النمو اللوغاريتمي (LGC) ويعتقد أن BTC يمكن أن تنمو بنسبة 1100 ٪ في غضون 4 سنوات وتصل إلى 260،000 دولار. على المدى القصير ، يتوقع Dave the Wave إمكانية ارتفاع عملة البيتكوين إلى 25000 دولار. وفقًا لمنصة التحليل المشفر CryptoQuant ، تشير معظم المؤشرات الدورية (Bitcoin Puell Multiple و MVRV و SOPR ومؤشر مركز MPI BTC Miner) إلى أن البيتكوين قريبة من القاع. تعتمد قراءات هذه المؤشرات على نمط تاريخي سبق الترند الصاعد عدة مرات. تشير المؤشرات أيضًا إلى أن عملة البيتكوين مقومة بأقل من قيمتها حاليًا ، مما يشير إلى ارتفاع وشيك. يؤكد هذا التوقع مبلغ كبير من الخسائر غير المحققة. كما قال أنتوني سكاراموتشي ، مؤسس صندوق الاستثمار SkyBridge Capital ، إن أول عملة مشفرة "في ذروة البيع من الناحية الفنية". توصل إلى هذا الاستنتاج من خلال تحليل سعر BTC الحالي في سياق النمو المتسارع في نشاط المحفظة وزيادة عدد حالات الاستخدام. في الوقت نفسه ، نصح مدير صندوق التحوط المستثمرين بتقييم البيتكوين بأثر رجعي. مع هذا النهج ، سيصبح الأصل "رخيصًا جدًا بسبب الرافعة المالية الزائدة ، والتي تستحق الاستفادة منها."