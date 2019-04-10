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Recommendations
- Min deposit: $1000
- ECN account: Forex Chief DirectFx
- Rebate: FxCash
Copying & Monitoring
- MQL5: Candelabrum Quiet Signal https://www.mql5.com/en/signals/464546 powered by Candelabrum EA (eurgbp H4, usdcad H4, xauusd H4, eurusd H4, gbpusd H4)
- MQL5: Smart Fibo Signal https://www.mql5.com/en/signals/544423 powered by River EA (gbpusd H1, eurusd H1) & Candelabrum EA (eurgbp H4, usdcad H4, xauusd H4)
- Web: https://www.smartforexlab.com/monitoring
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04.06.2020
Candelabrum MT5 published
Set files (can_mt5_v400.zip)
- EURGBP H8 can_mt5_v400_eurgbp_h8.set(default)
- GBPUSD H3 can_mt5_v400_gbpusd_h3.set
03.06.2020
Candelabrum MT4 updated to version 4.00
Set files (can_mt4_v400.zip)
- EURGBP H4 can_mt4_v400_eurgbp_h4.set (default)
- USDCAD H4 can_mt4_v400_usdcad_h4.set
2019.09.01
Settings
- H4 eurusd Can_v200_eur_H4.set (Risk=1%)
- H4 gbpusd Can_v200_gbp_H4.set (Risk=1%)
- H4 eurgbp Can_v200_eurgbp_H4.set (Risk=3%)
- H4 usdcad Can_v200_cad_H4.set (Risk=3%)
- H4 xauusd Can_v200_xau_H4.set (Risk=3%)
Posted 2019.04.10
Settings
- H4 eurusd Can_eur_H4.set (Risk=1%)
- H4 gbpusd Can_gbp_H4.set (Risk=1%)
- H4 eurgbp Can_eurgbp_H4.set
- H4 usdcad Can_cad_H4.set
- H4 xauusd Can_xau_H4.set
Files:
Can_eur_H4.set 1 kb
Can_gbp_h4.set 1 kb
Can_eurgbp_H4.set 1 kb
Can_cad_H4.set 1 kb
Can_xau_h4.set 1 kb
Can_v200_eur_H4.set 1 kb
Can_v200_gbp_h4.set 1 kb
Can_v200_cad_H4.set 1 kb
Can_v200_xau_h4.set 1 kb
can_mt4_v400.zip 2 kb
can_mt5_v400.zip 2 kb