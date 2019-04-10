CANDELABRUM EA
Trading Systems

CANDELABRUM EA

10 April 2019, 20:44
Smart Forex Lab.
Aleksei Ostroborodov
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CANDELABRUM © EA


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Copying & Monitoring


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    04.06.2020

    Candelabrum MT5 published

    Set files (can_mt5_v400.zip)

    • EURGBP H8 can_mt5_v400_eurgbp_h8.set(default)
    • GBPUSD H3 can_mt5_v400_gbpusd_h3.set

    03.06.2020

    Candelabrum MT4 updated to version 4.00

    Set files (can_mt4_v400.zip)

    • EURGBP H4 can_mt4_v400_eurgbp_h4.set (default)
    • USDCAD H4 can_mt4_v400_usdcad_h4.set

    2019.09.01

    Settings

    • H4 eurusd Can_v200_eur_H4.set (Risk=1%)
    • H4 gbpusd Can_v200_gbp_H4.set (Risk=1%)
    • H4 eurgbp Can_v200_eurgbp_H4.set (Risk=3%)
    • H4 usdcad Can_v200_cad_H4.set (Risk=3%)
    • H4 xauusd Can_v200_xau_H4.set (Risk=3%)


    Posted 2019.04.10

    Settings

    • H4 eurusd Can_eur_H4.set (Risk=1%)
    • H4 gbpusd Can_gbp_H4.set (Risk=1%)
    • H4 eurgbp Can_eurgbp_H4.set
    • H4 usdcad Can_cad_H4.set
    • H4 xauusd Can_xau_H4.set
    #EA, Candelabrum