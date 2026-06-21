How to Protect Your Trading Psychology with an Automatic Daily Loss Limit EA in MQL5
Analytics & Forecasts

How to Protect Your Trading Psychology with an Automatic Daily Loss Limit EA in MQL5

21 June 2026, 19:22
Maxymilian Slawomir Banaszek
Maxymilian Slawomir Banaszek
0
85

Dziś przechodzimy od teorii do praktyki.

Jednym z najskuteczniejszych narzędzi chroniących zarówno Twoje konto, jak i stan psychiczny jest automatyczny dzienny limit strat.

Gdy osiągniesz ustalony próg strat w ciągu dnia, Ekspert całkowicie przestaje handlować. Koniec z transakcjami, koniec z odwetem i koniec prób "odzyskania tego". Twoje konto i nerwy zostają wymuszone.

Ta prosta funkcja może znacząco zwiększyć Twoje szanse na długoterminowe przetrwanie na rynkach.

Dlaczego dzienny limit strat to przełom:

  • Zapobiega popadnięciu w emocjonalny upadek po złym dniu
  • Chroni twoją stolicę przed jedną katastrofą
  • Automatycznie wymusza dyscyplinę, nawet gdy jesteś już emocjonalnie wstrząśnięty
  • Daje to czas na mentalny reset i spokojną analizę, co poszło nie tak

Dzięki temu nie kończysz dnia z wielką stratą i pustym spojrzeniem w ekran.

Jak działa to w praktyce:

Na początku każdego dnia EA rejestruje Twoje początkowe saldo. W ciągu dnia monitoruje Twój aktualny wynik i gdy strata przekroczy ustalony procent (na przykład 2% lub 3%), automatycznie zamyka wszystkie otwarte pozycje i blokuje nowe transakcje do następnego dnia.

Możesz także dodać powiadomienia e-mail lub telefon, aby od razu wiedzieć, że handel na dziś się skończył.

Pomysły na kolejny poziom:

  • Limit maksymalnej liczby kolejnych transakcji z przegranymi
  • Maksymalna liczba transakcji dziennie
  • Handel tylko w określonych godzinach (np. tylko podczas nakładania się sesji londyńskiej i nowojorskiej)

#xauusd, Risk Management, trading psychology, EA, MQL5, daily loss limit