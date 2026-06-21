How to Protect Your Trading Psychology with an Automatic Daily Loss Limit EA in MQL5

Dziś przechodzimy od teorii do praktyki.

Jednym z najskuteczniejszych narzędzi chroniących zarówno Twoje konto, jak i stan psychiczny jest automatyczny dzienny limit strat.

Gdy osiągniesz ustalony próg strat w ciągu dnia, Ekspert całkowicie przestaje handlować. Koniec z transakcjami, koniec z odwetem i koniec prób "odzyskania tego". Twoje konto i nerwy zostają wymuszone.

Ta prosta funkcja może znacząco zwiększyć Twoje szanse na długoterminowe przetrwanie na rynkach.

Dlaczego dzienny limit strat to przełom:

Zapobiega popadnięciu w emocjonalny upadek po złym dniu

Chroni twoją stolicę przed jedną katastrofą

Automatycznie wymusza dyscyplinę, nawet gdy jesteś już emocjonalnie wstrząśnięty

Daje to czas na mentalny reset i spokojną analizę, co poszło nie tak

Dzięki temu nie kończysz dnia z wielką stratą i pustym spojrzeniem w ekran.

Jak działa to w praktyce:

Na początku każdego dnia EA rejestruje Twoje początkowe saldo. W ciągu dnia monitoruje Twój aktualny wynik i gdy strata przekroczy ustalony procent (na przykład 2% lub 3%), automatycznie zamyka wszystkie otwarte pozycje i blokuje nowe transakcje do następnego dnia.

Możesz także dodać powiadomienia e-mail lub telefon, aby od razu wiedzieć, że handel na dziś się skończył.

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