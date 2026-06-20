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Backtesting vs Live Trading — Why the Numbers Never Match

Every trader has been there: a backtest with a beautiful equity curve, a Profit Factor of 2.1, a max drawdown of 8% — and then live results that look nothing like it. This isn't a bug in your EA. It's the gap between simulation and reality, and understanding it is what separates traders who survive from traders who get fooled by their own backtest.

Dlaczego backtesty kłamią (nawet te uczciwe):

Założenia dotyczące rozprzestrzeniania się i poślizgu Większość testów wstecznych wykorzystuje średni historyczny spread. Na żywo rynki gwałtownie wzrastają podczas wiadomości, otwierania sesji i okien niskiej płynności — dokładnie wtedy, gdy Twoje EA jest najbardziej prawdopodobne do uruchomienia.

Jakość danych tick "Każdy tick oparty na prawdziwych tickach" brzmi precyzyjnie, ale większość danych o tickach brokerów jest rekonstruowana, a nie rejestrowana na żywo. Testy wsteczne oparte na M1 OHLC są jeszcze mniej wiarygodne — nie mogą zobaczyć, co faktycznie działo się wewnątrz świecy.

Opóźnienia w realizacji Backtest natychmiast realizuje Twoje zamówienie. Broker na żywo ma opóźnienia, recytacje i częściowe wypełnienia — zwłaszcza podczas zmiennych wzrostów, od których zależą strategie skalpingu.

Brak zmiennej emocjonalnej Backtest nie kwestionuje samego siebie, nie zamyka transakcji wcześnie w panice i nie wyłącza ręcznie EA po trzech czerwonych transakcjach z rzędu. Ty tak.

Jak pokonać tę przepaść:

Zawsze najpierw testuj do przodu na Demo Minimum 4-6 tygodni na koncie demo na żywo, zanim przejdziesz na prawdziwe konto. To jedyny sposób, by zobaczyć rzeczywiste zachowanie wykonawcze, a nie symulowane.

Warunki Match Brokera Testuj wstecznie z tym samym spreadem, prowizją i wymieniaj, jakie faktycznie pobiera twój aktywny broker — a nie ogólne niewypłacalności.

Użyj analizy walk-forward Nie optymalizuj tylko raz na pięć lat danych. Podziel to: optymalizuj na jeden okres, waliduj na następny niewidoczny okres. Jeśli wydajność spada poza próbę, strategia była nadmiernie dopasowana.

Rozbieżność między utworem na żywo a backtestem Trzymaj bieżące porównania. Jeśli żywe obniżenie regularnie znacznie przewyższa spadek testów retrowastycznych, coś w twoich założeniach jest błędne — napraw to zanim zwiększysz ryzyko.

Pamiętaj:

Test wsteczny pokazuje, że strategia może działać w warunkach historycznych. Nigdy nie gwarantuje, że zadziała, jeśli jutro nadejdzie okoliczności. Traktuj to jako filtr eliminujący złe pomysły — a nie jako prognozę przyszłego zysku.

Traderzy, którzy niszczą konta, to nie ci z najgorszymi strategiami. To oni bardziej ufali testowi niż przygotowywali się na moment, gdy wyniki na żywo się od niego odbiegają.

W następnym artykule wyjaśnię, jak logika wyjścia Zeusa z zabezpieczeniem przed zamrożeniem oraz dynamiczne SL/TP oparte na ATR zostały specjalnie zaprojektowane, aby zmniejszyć tę lukę między backtestem a live.