GBPUSD. 12.12.2017

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12.12.2017
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GBPUSD
GBPUSD managed to hit below 1.3320 which may be the sign of break throw.
As long as market holding below 1.3360-80 resistance zone more drop will be expected toward 1.3220-30 zone.
Above 1.3435 market may head again to re-test downtrend line around 1.3500 zone.
|Support
|Resistance
|Level 1
|1.3280
|1.3360-80
|Level 2
|1.3220-30
|1.3435
|Level 3
|1.3160
|1.3500
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