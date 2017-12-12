GBPUSD. 12.12.2017
Analytics & Forecasts

GBPUSD. 12.12.2017

12 December 2017, 18:57
Realtrade Analytics
Realtrade Analytics
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12.12.2017

GBPUSD 


GBPUSD managed to hit below 1.3320 which may be the sign of break throw.

As long as market holding below 1.3360-80 resistance zone more drop will be expected toward 1.3220-30 zone.

Above 1.3435 market may head again to re-test downtrend line around 1.3500 zone.


 Support    Resistance
Level 1     1.3280    1.3360-80
Level 21.3220-30    1.3435
Level 31.3160    1.3500


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#gbpusd