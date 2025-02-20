Währungen / NRDS
NRDS: NerdWallet Inc - Class A
11.33 USD 0.05 (0.44%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NRDS hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.25 bis zu einem Hoch von 11.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die NerdWallet Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
11.25 11.43
Jahresspanne
7.55 16.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.28
- Eröffnung
- 11.30
- Bid
- 11.33
- Ask
- 11.63
- Tief
- 11.25
- Hoch
- 11.43
- Volumen
- 116
- Tagesänderung
- 0.44%
- Monatsänderung
- 10.97%
- 6-Monatsänderung
- 23.42%
- Jahresänderung
- -9.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K