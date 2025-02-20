Divisas / NRDS
NRDS: NerdWallet Inc - Class A
11.10 USD 0.13 (1.19%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NRDS de hoy ha cambiado un 1.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.96, mientras que el máximo ha alcanzado 11.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NerdWallet Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
10.96 11.39
Rango anual
7.55 16.45
- Cierres anteriores
- 10.97
- Open
- 10.96
- Bid
- 11.10
- Ask
- 11.40
- Low
- 10.96
- High
- 11.39
- Volumen
- 1.259 K
- Cambio diario
- 1.19%
- Cambio mensual
- 8.72%
- Cambio a 6 meses
- 20.92%
- Cambio anual
- -10.99%
