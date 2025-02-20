Moedas / NRDS
NRDS: NerdWallet Inc - Class A
11.21 USD 0.11 (0.99%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NRDS para hoje mudou para 0.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.19 e o mais alto foi 11.34.
Veja a dinâmica do par de moedas NerdWallet Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NRDS Notícias
- Is the revamped American Express Platinum card worth the $895 fee? This new perk may seal the deal.
- NerdWallet (NASDAQ:NRDS): Why I'm Having A Metanoia
- Earnings call transcript: NerdWallet Q2 2025 misses forecasts, stock drops
- My credit score and income are better than ever, but my bank won’t lower my credit-card APR. Here’s how to fight back.
- NerdWallet stock price target lowered to $17 at Truist Securities
- NerdWallet (NRDS) Q2 Profit Jumps 135%
- NerdWallet, Inc. (NRDS) Q2 Earnings Meet Estimates
- Nerdwallet earnings missed, revenue fell short of estimates
- Kids need hands-on money lessons. Why not let them ‘FAFO’?
- Arthur J. Gallagher (AJG) Q2 Earnings Miss Estimates
- Atlanticus Holdings: Trading At Fair Valuation Ahead Of Q2 2025 Earnings (NASDAQ:ATLC)
- NerdWallet Stock Is Becoming A Cash Flow Powerhouse (NASDAQ:NRDS)
- NerdWallet: Chasing Growth At High Cost, But A Great Value Play Nevertheless (NRDS)
- NerdWallet: Revenue Diversity Will Lead To Continued Growth (NASDAQ:NRDS)
- You have to spend a year’s salary to really get the most out of the new Chase Sapphire Reserve card
- nerdwallet grants equity awards to chief business officer
- Rockwell Automation Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Oscar Health, Charles River Laboratories, Walt Disney, Voya Financial And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Angi (NASDAQ:ANGI), BorgWarner (NYSE:BWA)
- NerdWallet Is Navigating The Threat Of AI (NASDAQ:NRDS)
- How do I apply for a tax-filing extension? What if I can’t pay? Your last-minute Tax Day questions, answered.
- NerdWallet Stock: A Diverse And Growing Business (NASDAQ:NRDS)
- NerdWallet Stock: An Excellent Value Stock For A Volatile Market (NASDAQ:NRDS)
- NerdWallet (NRDS) Shares Plunge on Concerns Over Drop in Users - TipRanks.com
- NerdWallet, Inc. (NRDS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
11.19 11.34
Faixa anual
7.55 16.45
- Fechamento anterior
- 11.10
- Open
- 11.24
- Bid
- 11.21
- Ask
- 11.51
- Low
- 11.19
- High
- 11.34
- Volume
- 278
- Mudança diária
- 0.99%
- Mudança mensal
- 9.79%
- Mudança de 6 meses
- 22.11%
- Mudança anual
- -10.10%
