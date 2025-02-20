Валюты / NRDS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NRDS: NerdWallet Inc - Class A
10.97 USD 0.09 (0.81%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NRDS за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.76, а максимальная — 11.06.
Следите за динамикой NerdWallet Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NRDS
- NerdWallet (NASDAQ:NRDS): Why I'm Having A Metanoia
- Earnings call transcript: NerdWallet Q2 2025 misses forecasts, stock drops
- My credit score and income are better than ever, but my bank won’t lower my credit-card APR. Here’s how to fight back.
- NerdWallet stock price target lowered to $17 at Truist Securities
- NerdWallet (NRDS) Q2 Profit Jumps 135%
- NerdWallet, Inc. (NRDS) Q2 Earnings Meet Estimates
- Nerdwallet earnings missed, revenue fell short of estimates
- Kids need hands-on money lessons. Why not let them ‘FAFO’?
- Arthur J. Gallagher (AJG) Q2 Earnings Miss Estimates
- Atlanticus Holdings: Trading At Fair Valuation Ahead Of Q2 2025 Earnings (NASDAQ:ATLC)
- NerdWallet Stock Is Becoming A Cash Flow Powerhouse (NASDAQ:NRDS)
- NerdWallet: Chasing Growth At High Cost, But A Great Value Play Nevertheless (NRDS)
- NerdWallet: Revenue Diversity Will Lead To Continued Growth (NASDAQ:NRDS)
- You have to spend a year’s salary to really get the most out of the new Chase Sapphire Reserve card
- nerdwallet grants equity awards to chief business officer
- Rockwell Automation Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Oscar Health, Charles River Laboratories, Walt Disney, Voya Financial And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Angi (NASDAQ:ANGI), BorgWarner (NYSE:BWA)
- NerdWallet Is Navigating The Threat Of AI (NASDAQ:NRDS)
- How do I apply for a tax-filing extension? What if I can’t pay? Your last-minute Tax Day questions, answered.
- NerdWallet Stock: A Diverse And Growing Business (NASDAQ:NRDS)
- NerdWallet Stock: An Excellent Value Stock For A Volatile Market (NASDAQ:NRDS)
- NerdWallet (NRDS) Shares Plunge on Concerns Over Drop in Users - TipRanks.com
- NerdWallet, Inc. (NRDS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
10.76 11.06
Годовой диапазон
7.55 16.45
- Предыдущее закрытие
- 11.06
- Open
- 11.06
- Bid
- 10.97
- Ask
- 11.27
- Low
- 10.76
- High
- 11.06
- Объем
- 892
- Дневное изменение
- -0.81%
- Месячное изменение
- 7.44%
- 6-месячное изменение
- 19.50%
- Годовое изменение
- -12.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.