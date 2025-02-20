货币 / NRDS
NRDS: NerdWallet Inc - Class A
11.16 USD 0.19 (1.73%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NRDS汇率已更改1.73%。当日，交易品种以低点10.96和高点11.22进行交易。
关注NerdWallet Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
10.96 11.22
年范围
7.55 16.45
- 前一天收盘价
- 10.97
- 开盘价
- 10.96
- 卖价
- 11.16
- 买价
- 11.46
- 最低价
- 10.96
- 最高价
- 11.22
- 交易量
- 443
- 日变化
- 1.73%
- 月变化
- 9.30%
- 6个月变化
- 21.57%
- 年变化
- -10.51%
