IAUM: iShares Gold Trust Micro iShares Gold Trust Micro ETV Shares re
36.35 USD 0.16 (0.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IAUM hat sich für heute um -0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.17 bis zu einem Hoch von 36.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Gold Trust Micro iShares Gold Trust Micro ETV Shares re-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
36.17 36.43
Jahresspanne
25.51 36.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.51
- Eröffnung
- 36.42
- Bid
- 36.35
- Ask
- 36.65
- Tief
- 36.17
- Hoch
- 36.43
- Volumen
- 2.094 K
- Tagesänderung
- -0.44%
- Monatsänderung
- 4.63%
- 6-Monatsänderung
- 16.39%
- Jahresänderung
- 37.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K