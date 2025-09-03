Divisas / IAUM
IAUM: iShares Gold Trust Micro iShares Gold Trust Micro ETV Shares re
36.51 USD 0.27 (0.73%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IAUM de hoy ha cambiado un -0.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 36.35, mientras que el máximo ha alcanzado 36.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Gold Trust Micro iShares Gold Trust Micro ETV Shares re. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
IAUM News
Rango diario
36.35 36.96
Rango anual
25.51 36.96
- Cierres anteriores
- 36.78
- Open
- 36.66
- Bid
- 36.51
- Ask
- 36.81
- Low
- 36.35
- High
- 36.96
- Volumen
- 1.799 K
- Cambio diario
- -0.73%
- Cambio mensual
- 5.09%
- Cambio a 6 meses
- 16.91%
- Cambio anual
- 37.93%
