Dövizler / IAUM
IAUM: iShares Gold Trust Micro iShares Gold Trust Micro ETV Shares re
36.74 USD 0.39 (1.07%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IAUM fiyatı bugün 1.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.43 ve Yüksek fiyatı olarak 36.75 aralığında işlem gördü.
iShares Gold Trust Micro iShares Gold Trust Micro ETV Shares re hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
IAUM haberleri
Günlük aralık
36.43 36.75
Yıllık aralık
25.51 36.96
- Önceki kapanış
- 36.35
- Açılış
- 36.45
- Satış
- 36.74
- Alış
- 37.04
- Düşük
- 36.43
- Yüksek
- 36.75
- Hacim
- 1.355 K
- Günlük değişim
- 1.07%
- Aylık değişim
- 5.76%
- 6 aylık değişim
- 17.64%
- Yıllık değişim
- 38.80%
21 Eylül, Pazar