通貨 / IAUM
IAUM: iShares Gold Trust Micro iShares Gold Trust Micro ETV Shares re

36.35 USD 0.16 (0.44%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IAUMの今日の為替レートは、-0.44%変化しました。日中、通貨は1あたり36.17の安値と36.43の高値で取引されました。

iShares Gold Trust Micro iShares Gold Trust Micro ETV Shares reダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
36.17 36.43
1年のレンジ
25.51 36.96
以前の終値
36.51
始値
36.42
買値
36.35
買値
36.65
安値
36.17
高値
36.43
出来高
2.094 K
1日の変化
-0.44%
1ヶ月の変化
4.63%
6ヶ月の変化
16.39%
1年の変化
37.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K