CotationsSections
Devises / IAUM
Retour à Actions

IAUM: iShares Gold Trust Micro iShares Gold Trust Micro ETV Shares re

36.74 USD 0.39 (1.07%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IAUM a changé de 1.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.43 et à un maximum de 36.75.

Suivez la dynamique iShares Gold Trust Micro iShares Gold Trust Micro ETV Shares re. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IAUM Nouvelles

Range quotidien
36.43 36.75
Range Annuel
25.51 36.96
Clôture Précédente
36.35
Ouverture
36.45
Bid
36.74
Ask
37.04
Plus Bas
36.43
Plus Haut
36.75
Volume
1.355 K
Changement quotidien
1.07%
Changement Mensuel
5.76%
Changement à 6 Mois
17.64%
Changement Annuel
38.80%
20 septembre, samedi