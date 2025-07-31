KurseKategorien
Währungen / GRND
Zurück zum Aktien

GRND: Grindr Inc

15.85 USD 0.29 (1.86%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GRND hat sich für heute um 1.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.53 bis zu einem Hoch von 15.97 gehandelt.

Verfolgen Sie die Grindr Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GRND News

Tagesspanne
15.53 15.97
Jahresspanne
11.51 25.13
Vorheriger Schlusskurs
15.56
Eröffnung
15.80
Bid
15.85
Ask
16.15
Tief
15.53
Hoch
15.97
Volumen
2.957 K
Tagesänderung
1.86%
Monatsänderung
2.72%
6-Monatsänderung
-11.35%
Jahresänderung
32.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K