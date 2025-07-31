Währungen / GRND
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GRND: Grindr Inc
15.85 USD 0.29 (1.86%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GRND hat sich für heute um 1.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.53 bis zu einem Hoch von 15.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die Grindr Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GRND News
- Grindr-Direktor Richardson verkauft Aktien im Wert von 16.190 US-Dollar
- Web-Checkouts als Treiber: Citizens JMP bestätigt hohes Kursziel für Meta
- Citizens JMP reiterates Meta stock rating with $900 price target
- Short Seller Alleges Grindr Hid SEC Investigation, Inflated User Metrics As Insiders Dumped $236 Million In Shares - Grindr (NYSE:GRND)
- Grindr Inc. (GRND) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Grindr at Goldman Sachs Conference: Strategic Expansion Insights
- Grindr: More Appealing After The Crash (NYSE:GRND)
- Grindr Inc. (GRND) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media
- Bumble App Revenues Decline: Is User Churn a Bigger Threat to Growth?
- Bumble's Customer Retention Rate Slips: Is Growth Getting Harder?
- Bumble's Paying Users Drop 8.7% in Q2: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Grindr stock price target lowered to $23 by JMP on slight growth miss
- Tesla and Palantir Lead Mega-Cap Stock Movers on Friday
- Grindr stock price target lowered to $20 by Raymond James on MAU growth
- Grindr Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GRND)
- Grindr Inc (GRND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Goldman Sachs lowers Grindr stock price target to $22 on Q2 results
- Grindr August 2025 slides: ’AI-native’ super app strategy faces market skepticism
- Grindr Inc. (GRND) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Grindr earnings missed, revenue fell short of estimates
- Grindr shares tumble as revenue misses estimates
- Exodus Movement, Inc. (EXOD) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- Grindr CFO Krantz to step down, company reaffirms 2025 guidance
- Grindr Inc. (GRND) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
Tagesspanne
15.53 15.97
Jahresspanne
11.51 25.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.56
- Eröffnung
- 15.80
- Bid
- 15.85
- Ask
- 16.15
- Tief
- 15.53
- Hoch
- 15.97
- Volumen
- 2.957 K
- Tagesänderung
- 1.86%
- Monatsänderung
- 2.72%
- 6-Monatsänderung
- -11.35%
- Jahresänderung
- 32.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K