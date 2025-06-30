Валюты / GRND
GRND: Grindr Inc
15.73 USD 0.27 (1.75%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GRND за сегодня изменился на 1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.31, а максимальная — 15.78.
Следите за динамикой Grindr Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
15.31 15.78
Годовой диапазон
11.51 25.13
- Предыдущее закрытие
- 15.46
- Open
- 15.31
- Bid
- 15.73
- Ask
- 16.03
- Low
- 15.31
- High
- 15.78
- Объем
- 1.847 K
- Дневное изменение
- 1.75%
- Месячное изменение
- 1.94%
- 6-месячное изменение
- -12.02%
- Годовое изменение
- 31.63%
