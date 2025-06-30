КотировкиРазделы
GRND
GRND: Grindr Inc

15.73 USD 0.27 (1.75%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GRND за сегодня изменился на 1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.31, а максимальная — 15.78.

Новости GRND

Дневной диапазон
15.31 15.78
Годовой диапазон
11.51 25.13
Предыдущее закрытие
15.46
Open
15.31
Bid
15.73
Ask
16.03
Low
15.31
High
15.78
Объем
1.847 K
Дневное изменение
1.75%
Месячное изменение
1.94%
6-месячное изменение
-12.02%
Годовое изменение
31.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.