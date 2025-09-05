Währungen / EURGBP
EURGBP: Euro vs Pound Sterling
0.87208 GBP 0.00267 (0.31%)
Sektor: Währung Basis: Euro Gewinnwährung: Pound Sterling
Der Wechselkurs von EURGBP hat sich für heute um 0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 0.86888 GBP und einem Hoch von 0.87284 GBP pro 1 EUR gehandelt.
Verfolgen Sie die Euro vs Britischem Pfund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Euro-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EURGBP News
- EUR/GBP auf Sechs-Wochen-Hoch – UK-Stagflationssorgen belasten Pfund
- EUR/GBP climbs to six-week highs as UK stagflation concerns weigh on Sterling
- EUR/GBP Forecast 19/09: Holds Range After BoE (Video)
- EUR/GBP bewegt sich über 0,8700 nach den britischen Einzelhandelsumsätzen und den deutschen EPI-Daten
- EUR/GBP moves above 0.8700 following UK Retail Sales, German PPI data
- EUR/GBP ticks up to 0.8680 after BoE’s decision, remains in range
- EUR/GBP bleibt unter 0,8700 stabil, während Händler auf die Zinsentscheidung der BoE warten
- EUR/GBP holds steady below 0.8700 as traders await BoE rate decision
- EUR/GBP drifts to 0.8670 lows after soft Eurozone inflation data
- EUR/GBP bleibt unter 0,8700 nach den britischen Inflationsdaten, Eurozone HICP im Blick
- EUR/GBP stays below 0.8700 following UK inflation data, Eurozone HICP eyed
- EUR/GBP keeps hesitating around 0.8650 following UK employment data
- EUR/GBP hits fresh lows near 0.8630 after France’s debt downgrade
- EUR/GBP fällt unter 0,8650 aus Angst vor der politischen Krise in Frankreich
- EUR/GBP handelt leicht positiv, da die britischen BIP-Daten enttäuschen und die BoE-Entscheidung bevorsteht
- EUR/GBP trades mildly positive as UK GDP disappoints, BoE decision looms
- EUR/GBP hält sich positiv nahe 0,8650, während die britische Wirtschaft im Juli stagniert
- EUR/GBP holds positive ground near 0.8650 as UK economy stalls in July
- EUR/GBP Price Forecast: Trades calmly near 0.8650 ahead of ECB’s monetary policy announcement
- Euro slides against Pound as ECB decision looms amid geopolitical tensions
- EUR/GBP falls to near 0.8650 as consumer spending improves in UK
- EUR/GBP Price Forecast: Bears are pushing against the 0.8660 support area
- EUR/GBP edges lower as France confidence vote puts Euro under pressure
- EUR/GBP steadies as markets weigh Eurozone growth and UK Retail Sales
Tagesspanne
0.86888 0.87284
Jahresspanne
0.82199 0.87522
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.8694 1
- Eröffnung
- 0.8692 9
- Bid
- 0.8720 8
- Ask
- 0.8723 8
- Tief
- 0.8688 8
- Hoch
- 0.8728 4
- Volumen
- 31.210 K
- Tagesänderung
- 0.31%
- Monatsänderung
- 0.67%
- 6-Monatsänderung
- 4.23%
- Jahresänderung
- 4.81%
19 September, Freitag
09:00
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
09:30
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
19:30
GBP
- Akt
- -6.6 K
- Erw
- Vorh
- -33.6 K
19:30
EUR
- Akt
- 117.8 K
- Erw
- Vorh
- 125.7 K