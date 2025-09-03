通貨 / EURGBP
EURGBP: Euro vs Pound Sterling
0.87159 GBP 0.00218 (0.25%)
セクター: 通貨 ベース: Euro 利益通貨: Pound Sterling
EURGBPの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1EURあたり0.86888GBPの安値と0.87212GBPの高値で取引されました。
ユーロvs英国ポンドダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 履歴チャートは、ユーロ価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- EUR/GBP Forecast 19/09: Holds Range After BoE (Video)
- EUR/GBP moves above 0.8700 following UK Retail Sales, German PPI data
- EUR/GBP ticks up to 0.8680 after BoE’s decision, remains in range
- EUR/GBP holds steady below 0.8700 as traders await BoE rate decision
- EUR/GBP drifts to 0.8670 lows after soft Eurozone inflation data
- EUR/GBP stays below 0.8700 following UK inflation data, Eurozone HICP eyed
- EUR/GBP keeps hesitating around 0.8650 following UK employment data
- EUR/GBP hits fresh lows near 0.8630 after France’s debt downgrade
- EUR/GBP trades mildly positive as UK GDP disappoints, BoE decision looms
- EUR/GBP держится в зеленой зоне около 0,8650, так как экономика Великобритании стагнирует в июле
- EUR/GBP holds positive ground near 0.8650 as UK economy stalls in July
- EUR/GBP Price Forecast: Trades calmly near 0.8650 ahead of ECB’s monetary policy announcement
- Euro slides against Pound as ECB decision looms amid geopolitical tensions
- EUR/GBP falls to near 0.8650 as consumer spending improves in UK
- EUR/GBP Price Forecast: Bears are pushing against the 0.8660 support area
- EUR/GBP edges lower as France confidence vote puts Euro under pressure
- EUR/GBP steadies as markets weigh Eurozone growth and UK Retail Sales
- EUR/GBP dips to 0.8660 as UK fiscal woes meet EZ inflation pressure
- EUR/GBP slides below 0.8670 following weak Eurozone Retail Sales
- GBP: Calm restored, but pound remains unattractive – ING
- EUR/GBP Forecast Today 04/09: Pulls Back (Video)
- EUR/GBP gains ground above 0.8650 ahead of Eurozone Retail Sales release
- EUR/GBP Price Forecast: The pair finds resistance above 0.8700
- GBP faces pressure ahead of UK budget – Rabobank
