Dövizler / EURGBP
EURGBP: Euro vs Pound Sterling
0.87131 GBP 0.00190 (0.22%)
Sektör: Döviz Baz: Euro Kâr para birimi: Pound Sterling
EURGBP döviz kuru bugün 0.22% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 EUR başına Düşük fiyatı olarak 0.86888 GBP ve Yüksek fiyatı olarak 0.87284 GBP aralığında işlem gördü.
Euro vs İngiliz poundu hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Euro fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
EURGBP haberleri
- EUR/GBP climbs to six-week highs as UK stagflation concerns weigh on Sterling
- EUR/GBP Forecast 19/09: Holds Range After BoE (Video)
- EUR/GBP moves above 0.8700 following UK Retail Sales, German PPI data
- EUR/GBP ticks up to 0.8680 after BoE’s decision, remains in range
- EUR/GBP holds steady below 0.8700 as traders await BoE rate decision
- EUR/GBP drifts to 0.8670 lows after soft Eurozone inflation data
- EUR/GBP stays below 0.8700 following UK inflation data, Eurozone HICP eyed
- EUR/GBP keeps hesitating around 0.8650 following UK employment data
- EUR/GBP hits fresh lows near 0.8630 after France’s debt downgrade
- EUR/GBP trades mildly positive as UK GDP disappoints, BoE decision looms
- EUR/GBP holds positive ground near 0.8650 as UK economy stalls in July
- EUR/GBP Price Forecast: Trades calmly near 0.8650 ahead of ECB’s monetary policy announcement
- Euro slides against Pound as ECB decision looms amid geopolitical tensions
- EUR/GBP falls to near 0.8650 as consumer spending improves in UK
- EUR/GBP Price Forecast: Bears are pushing against the 0.8660 support area
- EUR/GBP edges lower as France confidence vote puts Euro under pressure
- EUR/GBP steadies as markets weigh Eurozone growth and UK Retail Sales
- EUR/GBP dips to 0.8660 as UK fiscal woes meet EZ inflation pressure
- EUR/GBP slides below 0.8670 following weak Eurozone Retail Sales
- GBP: Calm restored, but pound remains unattractive – ING
- EUR/GBP Forecast Today 04/09: Pulls Back (Video)
- EUR/GBP gains ground above 0.8650 ahead of Eurozone Retail Sales release
- EUR/GBP Price Forecast: The pair finds resistance above 0.8700
- GBP faces pressure ahead of UK budget – Rabobank
EURGBP on the Community Forum
Günlük aralık
0.86888 0.87284
Yıllık aralık
0.82199 0.87522
- Önceki kapanış
- 0.8694 1
- Açılış
- 0.8692 9
- Satış
- 0.8713 1
- Alış
- 0.8716 1
- Düşük
- 0.8688 8
- Yüksek
- 0.8728 4
- Hacim
- 32.929 K
- Günlük değişim
- 0.22%
- Aylık değişim
- 0.58%
- 6 aylık değişim
- 4.14%
- Yıllık değişim
- 4.72%
21 Eylül, Pazar