EURGBP: Euro vs Pound Sterling

0.87131 GBP 0.00190 (0.22%)
Settore: Valuta Base: Euro Valuta di profitto: Pound Sterling

Il tasso di cambio EURGBP ha avuto una variazione del 0.22% per oggi. Durante la giornata, la valuta è stata scambiata ad un minimo di 0.86888 GBP e ad un massimo di 0.87284 GBP per 1 EUR.

Segui le dinamiche di Euro vs Sterlina Britannica. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Euro sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.86888 0.87284
Intervallo Annuale
0.82199 0.87522
Chiusura Precedente
0.8694 1
Apertura
0.8692 9
Bid
0.8713 1
Ask
0.8716 1
Minimo
0.8688 8
Massimo
0.8728 4
Volume
32.929 K
Variazione giornaliera
0.22%
Variazione Mensile
0.58%
Variazione Semestrale
4.14%
Variazione Annuale
4.72%
21 settembre, domenica