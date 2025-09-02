Moedas / EURGBP
EURGBP: Euro vs Pound Sterling
0.86912 GBP 0.00029 (0.03%)
Setor: Moeda Base: Euro Moeda de lucro: Pound Sterling
A taxa do EURGBP para hoje mudou para -0.03%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 0.86888 GBP para 1 EUR e o máximo foi 0.86975 GBP.
Veja a dinâmica do par de moedas Euro vs libra esterlina. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Euro mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- EUR/GBP ticks up to 0.8680 after BoE’s decision, remains in range
- EUR/GBP holds steady below 0.8700 as traders await BoE rate decision
- EUR/GBP drifts to 0.8670 lows after soft Eurozone inflation data
- EUR/GBP stays below 0.8700 following UK inflation data, Eurozone HICP eyed
- EUR/GBP keeps hesitating around 0.8650 following UK employment data
- EUR/GBP hits fresh lows near 0.8630 after France’s debt downgrade
- EUR/GBP trades mildly positive as UK GDP disappoints, BoE decision looms
- EUR/GBP holds positive ground near 0.8650 as UK economy stalls in July
- EUR/GBP Price Forecast: Trades calmly near 0.8650 ahead of ECB’s monetary policy announcement
- Euro slides against Pound as ECB decision looms amid geopolitical tensions
- EUR/GBP falls to near 0.8650 as consumer spending improves in UK
- EUR/GBP Price Forecast: Bears are pushing against the 0.8660 support area
- EUR/GBP edges lower as France confidence vote puts Euro under pressure
- EUR/GBP steadies as markets weigh Eurozone growth and UK Retail Sales
- EUR/GBP dips to 0.8660 as UK fiscal woes meet EZ inflation pressure
- EUR/GBP slides below 0.8670 following weak Eurozone Retail Sales
- GBP: Calm restored, but pound remains unattractive – ING
- EUR/GBP Forecast Today 04/09: Pulls Back (Video)
- EUR/GBP gains ground above 0.8650 ahead of Eurozone Retail Sales release
- EUR/GBP Price Forecast: The pair finds resistance above 0.8700
- GBP faces pressure ahead of UK budget – Rabobank
- EUR/GBP edges higher above 0.8700 as UK fiscal worries grow
- EUR/GBP surges towards 0.8700 as Sterling slumps on soaring UK bond yields
- EUR/GBP rises toward 0.8700 ahead of Eurozone HICP data
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (12)
O MultiWay EA é um sistema de trading automatizado inteligente e eficiente, baseado em uma poderosa estratégia de reversão à média. Graças à ampla diversificação em nove pares de moedas correlacionados (e até alguns tipicamente “tendenciais”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — ele captura movimentos de preço de volta à média após fortes impulsos direcionais. Após a compra, envie uma mensagem privada para receber as instruções completas de configuração. S
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy
Karen Peta Kenyon
4.75 (16)
Neural Vertex – Um Expert Advisor disciplinado de reversão à média para pares maiores e menores de Forex. Testado em 6 pares e 5 anos de dados (~1350 operações) . Combina RSI, ADX e confirmação dupla de EMA para oferecer entradas e saídas com precisão comprovada . Sem martingale, sem grid – apenas lógica transparente, controle rígido de risco e trailing stop opcional . Projetado para traders que buscam consistência sem truques . Conceito principal Tipo de mercado : reversão à média – explorar ex
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Apresento pra você um EA pesado, criado em cima do meu sistema manual de trading — o Algo Pumping . Dei um upgrade monstro nessa estratégia, adicionei várias melhorias, filtros e tecnologia de ponta, e agora estou lançando esse bot que: Opera usando o algoritmo avançado Algo Pumping Swing Trading, Sempre coloca Stop Loss para proteger seu capital, Serve tanto para "Prop Firm Trading" quanto para "Personal Trading", Trabalha sem martingale nem grids pesados, Opera no timeframe M15 (em breve també
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Sobre o APE (Alpha Prop Edge) APE é um Expert Advisor (EA) desenvolvido com base em uma estratégia de reversão à média . O sistema identifica movimentos de preço excessivos e executa ordens na direção oposta, de acordo com condições previamente definidas. Inclui controles de risco internos como limite diário de perdas e mecanismos automáticos de encerramento de operações. Os parâmetros podem ser ajustados conforme o tamanho da conta, tipo de operação ou requisitos de avaliação. O APE foi amplam
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
️ Já possui o Boring Pips EA ? Você tem direito a um desconto adicional de 30% ! Entre em contato para saber mais sobre: Como solicitar seu reembolso (rebate) O segundo mandato de Trump reacendeu uma onda de políticas comerciais agressivas, começando com o retorno de tarifas abrangentes que estão abalando os mercados globais. As tensões no Oriente Médio aumentaram — mais recentemente entre Israel e Irã — o que pode estar influenciando a alta dos preços do petróleo. A guerr
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Faixa diária
0.86888 0.86975
Faixa anual
0.82199 0.87522
- Fechamento anterior
- 0.8694 1
- Open
- 0.8692 9
- Bid
- 0.8691 2
- Ask
- 0.8694 2
- Low
- 0.8688 8
- High
- 0.8697 5
- Volume
- 1.040 K
- Mudança diária
- -0.03%
- Mudança mensal
- 0.33%
- Mudança de 6 meses
- 3.88%
- Mudança anual
- 4.45%
