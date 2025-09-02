A taxa do EURGBP para hoje mudou para -0.03%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 0.86888 GBP para 1 EUR e o máximo foi 0.86975 GBP.

Veja a dinâmica do par de moedas Euro vs libra esterlina. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Euro mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.