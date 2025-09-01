CotizacionesSecciones
Divisas / EURGBP
EURGBP: Euro vs Pound Sterling

0.86746 GBP 0.00058 (0.07%)
Sector: Divisa Básica: Euro Divisa de beneficio: Pound Sterling

El tipo de cambio de EURGBP de hoy ha cambiado un 0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.86557 GBP por 1 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 0.86825 GBP.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Euro vs libra esterlina. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Euro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
0.86557 0.86825
Rango anual
0.82199 0.87522
Cierres anteriores
0.8668 8
Open
0.8667 5
Bid
0.8674 6
Ask
0.8677 6
Low
0.8655 7
High
0.8682 5
Volumen
14.706 K
Cambio diario
0.07%
Cambio mensual
0.14%
Cambio a 6 meses
3.68%
Cambio anual
4.25%
18 septiembre, jueves
07:10
EUR
Discurso de Christine Lagarde, Presidenta del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso del Vicepresidente del ECB, Luis de Guindos
Act.
Pronós.
Prev.
09:45
EUR
Discurso de Isabel Schnabel, Miembro del Consejo Ejecutivo del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
11:00
GBP
Actas de Reunión del Comité de Política Monetaria y Crediticia del BoE
Act.
Pronós.
Prev.
11:00
GBP
Decisión del Banco de Inglaterra sobre la Tasa de Interés
Act.
Pronós.
Prev.
4.25%
11:00
GBP
Votos a Favor del Descenso de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
Pronós.
Prev.
9
11:00
GBP
Votos a Favor del Aumento de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
Pronós.
Prev.
0
11:00
GBP
Votos a Favor de Mantener Inalterada la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
Pronós.
Prev.
0
14:00
EUR
Discurso de Joachim Nagel, Presidente del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
16:30
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.