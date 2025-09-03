통화 / EURGBP
EURGBP: Euro vs Pound Sterling
0.87131 GBP 0.00190 (0.22%)
부문: 통화 베이스: Euro 수익 통화: Pound Sterling
EURGBP 환율이 당일 0.22%로 변동했습니다. 당일 동안 통화는 1 EUR당 저가 0.86888 GBP와 고가 0.87284 GBP로 거래되었습니다
유로 vs 영국 파운드 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 유로 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- EUR/GBP climbs to six-week highs as UK stagflation concerns weigh on Sterling
- EUR/GBP Forecast 19/09: Holds Range After BoE (Video)
- EUR/GBP moves above 0.8700 following UK Retail Sales, German PPI data
- EUR/GBP ticks up to 0.8680 after BoE’s decision, remains in range
- EUR/GBP holds steady below 0.8700 as traders await BoE rate decision
- EUR/GBP drifts to 0.8670 lows after soft Eurozone inflation data
- EUR/GBP stays below 0.8700 following UK inflation data, Eurozone HICP eyed
- EUR/GBP keeps hesitating around 0.8650 following UK employment data
- EUR/GBP hits fresh lows near 0.8630 after France’s debt downgrade
- EUR/GBP trades mildly positive as UK GDP disappoints, BoE decision looms
- EUR/GBP holds positive ground near 0.8650 as UK economy stalls in July
- EUR/GBP Price Forecast: Trades calmly near 0.8650 ahead of ECB’s monetary policy announcement
- Euro slides against Pound as ECB decision looms amid geopolitical tensions
- EUR/GBP falls to near 0.8650 as consumer spending improves in UK
- EUR/GBP Price Forecast: Bears are pushing against the 0.8660 support area
- EUR/GBP edges lower as France confidence vote puts Euro under pressure
- EUR/GBP steadies as markets weigh Eurozone growth and UK Retail Sales
- EUR/GBP dips to 0.8660 as UK fiscal woes meet EZ inflation pressure
- EUR/GBP slides below 0.8670 following weak Eurozone Retail Sales
- GBP: Calm restored, but pound remains unattractive – ING
- EUR/GBP Forecast Today 04/09: Pulls Back (Video)
- EUR/GBP gains ground above 0.8650 ahead of Eurozone Retail Sales release
- EUR/GBP Price Forecast: The pair finds resistance above 0.8700
- GBP faces pressure ahead of UK budget – Rabobank
일일 변동 비율
0.86888 0.87284
년간 변동
0.82199 0.87522
- 이전 종가
- 0.8694 1
- 시가
- 0.8692 9
- Bid
- 0.8713 1
- Ask
- 0.8716 1
- 저가
- 0.8688 8
- 고가
- 0.8728 4
- 볼륨
- 32.929 K
- 일일 변동
- 0.22%
- 월 변동
- 0.58%
- 6개월 변동
- 4.14%
- 년간 변동율
- 4.72%
20 9월, 토요일