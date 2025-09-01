货币 / EURGBP
EURGBP: Euro vs Pound Sterling
0.86650 GBP 0.00038 (0.04%)
版块: 货币 基础: Euro 盈利货币: Pound Sterling
今日EURGBP汇率已更改by -0.04%。当日，该货币每1EUR以低点0.86557 GBP和高点0.86675 GBP进行交易。
关注欧元vs英镑动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去欧元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EURGBP新闻
日范围
0.86557 0.86675
年范围
0.82199 0.87522
- 前一天收盘价
- 0.8668 8
- 开盘价
- 0.8667 5
- 卖价
- 0.8665 0
- 买价
- 0.8668 0
- 最低价
- 0.8655 7
- 最高价
- 0.8667 5
- 交易量
- 471
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.03%
- 6个月变化
- 3.57%
- 年变化
- 4.14%
17 九月, 星期三
07:30
EUR
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
09:00
EUR
- 实际值
- 0.1%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
09:00
EUR
- 实际值
- 2.3%
- 预测值
- 2.3%
- 前值
- 2.3%
09:00
EUR
- 实际值
- 2.0%
- 预测值
- 2.1%
- 前值
- 2.1%
09:00
EUR
- 实际值
- 122.82
- 预测值
- 前值
- 122.82
11:00
EUR
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
17:00
EUR
- 实际值
-
- 预测值
- 前值