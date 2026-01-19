Analista de Tendencia

Trend Analyst: Ihr intelligenter Marktführer

Der Trend Analyst ist ein fortschrittliches Tool für MT5, das das Beste der technischen Analyse mit einer innovativen statistischen Perspektive kombiniert. Er zeigt Ihnen nicht nur die Richtung des Marktes, sondern bewertet auch die "Qualität" und Zuverlässigkeit jeder Kursbewegung.

Hauptmerkmale:

Visuelle Trendidentifikation: bullish (grün), bearish (rot) oder neutral (grau) auf einen Blick.

Leistungsstarke Doppelanalyse: Technisch: Exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA) und ADX für Richtung und Stärke. Statistisch: Ein einzigartiger Algorithmus, der das Kursverhalten (Schieflage, starke Ausschläge) analysiert, um die Stärke des Trends zu bestätigen oder auf Anomalien hinzuweisen.

Echtzeit-Informationen : Ein Etikett auf dem Chart fasst den Status des Trends, seinen "Score" und die wichtigsten statistischen Daten (Skew, Kurt, Z-Score) zusammen.

Starke Trends haben einen Score von -1, wenn sie bärisch sind, und 1, wenn sie bullisch sind. Sie können über verschiedene Zeitrahmen beobachten, wie sich der Haupttrend entsprechend seinem Score verändert.

Hochgradig anpassbar: Passen Siealle Parameter, von der Geschwindigkeit der EMAs bis zur statistischen Empfindlichkeit, an Ihren Handelsstil an.

Vorteile für Sie:

Informiertere Entscheidungen: Verstehen Sie den Trend und seine Zuverlässigkeit genau.

Präzise Erkennung von Veränderungen: Erkennen Sie, wann ein Trend schwächer wird oder wann eine Bewegung eine Anomalie darstellt.

Weniger Rauschen, mehr Klarheit: Filtern Sie falsche Signale heraus und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche.

Einfach zu bedienen:Intuitive Benutzeroberfläche für Händler aller Stufen.

Optimieren Sie Ihre Analyse und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Handel mit dem Trend Analyst!





Eingabe-Parameter

Mit dem Trend Analystkönnen Sie jeden Aspekt an Ihre Strategie anpassen:

Trend-Einstellungen:

InpFastEMAPeriod ( Fast EMA Period): Balken für preisempfindliche EMA, Standardwert: 20

InpSlowEMAPeriod ( SlowEMA Period): Balken für geglättete EMA, Standardwert: 50

InpMAMethod ( MA Method): Typ des gleitenden Durchschnitts (EMA, SMA, etc.). Voreinstellung: MODE_EMA

InpSlopeLookback ( SlopeLookback-Balken): Wie viele Balken zur Berechnung der Steigung des EMA. Voreinstellung: 5

InpUseADX ( Use ADX): Aktiviert die Trendstärkenanalyse mit ADX. Voreinstellung: true

InpADXPeriod: Zeitraum für die ADX-Berechnung, Standardwert: 14

InpADXThreshold: Minimaler ADX-Wert für starken Trend. Voreinstellung: 20.0

InpShowLabel: Aktiviert die informative Beschriftung im Diagramm. Standardwert: true

InpNormalizeScore: Passt den Score zwischen -1.0 und 1.0 an. Voreinstellung: true

Statistische Konfiguration: