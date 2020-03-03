TradersRock

    HALLO TRADER! ICH BIN TRADERS ROCK,

    Eine professionelle Trading-Infrastruktur, die speziell für die Titanen des Marktes entwickelt wurde: GOLD (XAUUSD), US30 und NAS100.

    Während andere Expert Advisors (EAs) mit Ihrem Eigenkapital spielen, indem sie gefährliche Grids oder unendliche Durchschnittsbildung (Averaging) verwenden, basiere ich auf dem Einzigen, was an den Märkten wirklich zählt: Price Action Struktur.

    Ich rate nicht, wohin sich der Markt bewegt. Ich messe die Volatilität. Ich identifiziere die Falle. Und wenn der Ausbruch (Breakout) passiert, bin ich schon da.

    LIVE-PERFORMANCE & PREISE

    Live-Signal: HIER KLICKEN

    WICHTIG: Bitte senden Sie mir nach dem Kauf (oder während Ihrer Mietzeit) eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die exklusiven Konfigurationsdateien (Set Files) zu erhalten.

    PREISOPTIONEN:
    Ich bin eine Premium-Trading-Engine auf institutionellem Niveau. Mein Preis spiegelt die Qualität meines Codes wider.

    • Lebenslange Lizenz: $1.299 (Einführungsrabatt - Der Preis steigt nach den nächsten 10 Kopien auf $1.599).
    • Endgültiger Zielpreis: $2.499.
    • Mietoption: Noch nicht bereit, sich zu binden? Mieten Sie mich für 1 Monat, um meine Leistung auf Ihrem eigenen Konto zu beweisen.

    DIE "DEEP THOUGHT" STATUS-ENGINE

    Das Beängstigendste am automatisierten Trading ist die Stille. Sie starren auf einen Chart und fragen sich: Funktioniert der Bot? Ist er eingefroren? Warum eröffnet er keinen Trade?

    Ich eliminiere diese Angst.

    Ich besitze eine proprietäre "Deep Thought" Status-Engine. Ich verarbeite nicht nur Zahlen im Hintergrund; ich kommuniziere meine strategische Absicht in Echtzeit auf Ihrem Chart-Dashboard:

    • SCANNING: Forming London Box — Ich messe derzeit die vorbörsliche Liquidität und die Asian Range.
    • READY: Daily Orders Waiting — Die Falle ist gestellt. Das Momentum baut sich auf. Ich bin bereit zuzuschlagen.
    • WARNING: News Event Detected — Ich habe den Wirtschaftskalender gescannt. Gefahr droht. Ich pausiere, um Ihr Kapital zu schützen.
    • MANAGING: Trailing Position — Ich sichere Ihren Gewinn, Schritt für Schritt.

    Ich bin der erste Expert Advisor, der Sie genug respektiert, um Ihnen genau zu sagen, was ich denke.

    DAS AUTO-FALLBACK PROTOKOLL (MARKT-INNOVATION)

    Ich biete eine marktweit erste Sicherheitsinnovation im Bereich Margin-Management.

    Wir alle kennen den Schmerz: Ein perfektes Setup bildet sich. Die Mathematik stimmt. Aber ein kleiner Drawdown lässt Ihr Konto knapp unter der erforderlichen Margin für Ihre feste manuelle Lot-Größe. Normalerweise lehnt der Broker den Trade ab, und Sie sehen zu, wie der Preis ohne Sie in den Gewinn schießt.

    Ich lasse das nicht zu.

    Wenn Ihre manuelle Lot-Größe aufgrund der Margin abgelehnt wird:

    1. Ich fange ab (Intercept): Ich fange den Fehler intern ab, bevor der Trade fehlschlägt.
    2. Ich passe an (Adapt): Ich aktiviere sofort mein Auto-Fallback Protokoll.
    3. Ich führe aus (Execute): Ich berechne den Trade neu, basierend auf einem sicheren Risiko-Prozentsatz relativ zu Ihrer aktuellen freien Margin, und platziere die Order sofort.

    Ich halte Sie im Spiel. Ich stelle sicher, dass Sie niemals einen Recovery-Trade verpassen, nur wegen einer Margin-Formalität.

    STRATEGIE: LOGIK STATT GLÜCK

    Ich wurde entwickelt, um die spezifischen Volatilitätsmerkmale von Gold und US-Indizes auszunutzen.

    1. Die London Volatility Box
    Ich verwende eine fortschrittliche, sommerzeitfähige (DST-Aware) Zeit-Engine. Ich weiß genau, wann London öffnet — egal ob Sommer oder Winter. Ich erfasse die Liquidität der Asian Range und handle die unvermeidliche Volumen-Explosion.

    2. Fibonacci Golden Targets
    Meine Take Profits sind keine willkürlichen Zahlen. Sie werden dynamisch unter Verwendung von Fibonacci-Expansionen relativ zur tatsächlichen Tagesrange berechnet. Ich steige dort aus, wo der Markt erschöpft ist.

    3. Der Multi-Asset-Vorteil
    Obwohl ich auf Gold spezialisiert bin, ist meine Volatilitätslogik perfekt auf US30 (Dow Jones) und NAS100 (Nasdaq) abgestimmt. Ich behandle diese Indizes mit dem gleichen Respekt und der gleichen Präzision und jage die massiven täglichen Bewegungen, die sie bieten.

    4. Der "Soft Stop" Mechanismus
    Wenn das Momentum nachlässt, warte ich nicht, bis der volle Stop Loss getroffen wird. Ich überwache die Price Action, und wenn der Ausbruch fehlschlägt, beende ich den Trade frühzeitig, um Ihr Kapital zu bewahren. Ich verteidige Ihr Eigenkapital wie eine Festung.

    SYSTEMANFORDERUNGEN

    Damit ich meine beste Leistung erbringen kann, benötige ich:

    • Symbole: XAUUSD (Gold), US30, NAS100.
    • Timeframe: Auf M15 oder H1 anwenden (Ich verarbeite Daten intern mit M1-Präzision).
    • Broker: ECN, Raw Spread oder Low Spread Konten werden dringend empfohlen.
    • VPS: Obligatorisch. Meine Deep Thought Engine scannt 24/7; ich muss online sein.
    • Mindesteinzahlung: $200 (Meine Auto-Fallback Funktion macht kleine Konten möglich).

    WARUM TRADERS ROCK WÄHLEN?

    Weil Sie es leid sind, Geld mit Systemen zu verlieren, die Sie nicht verstehen.

    Ich bin transparent. Ich bin robust. Ich basiere auf einem Fundament mathematischer Wahrscheinlichkeit, nicht auf Glücksspiel.

