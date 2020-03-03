TradersRock

OLÁ, TRADERS! EU SOU TRADERS ROCK,

Uma infraestrutura de trading profissional projetada especificamente para os titãs do mercado: GOLD (XAUUSD), US30 e NAS100.

Enquanto outros Expert Advisors (EAs) jogam com o seu capital usando grids perigosos ou médias infinitas, eu sou construído sobre a única coisa que realmente importa nos mercados: A Estrutura de Price Action.

Eu não adivinho para onde o mercado vai. Eu meço a volatilidade. Identifico a armadilha. E quando o breakout acontece, eu já estou lá.

PERFORMANCE AO VIVO & PREÇOS

Sinal ao Vivo: CLIQUE AQUI

IMPORTANTE: Após a compra (ou durante o seu aluguel), por favor, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e os arquivos de configuração exclusivos (Set Files).

OPÇÕES DE PREÇOS:

Eu sou um motor de trading de grau institucional premium. Meu preço reflete a qualidade do meu código.

Licença Vitalícia: $1.299 (Desconto de Lançamento - O preço aumentará para $1.599 após as próximas 10 cópias).

Opção de Aluguel: Não está pronto para se comprometer? Alugue-me por 1 Mês para provar minha performance na sua própria conta.

O MOTOR DE STATUS "DEEP THOUGHT" (PENSAMENTO PROFUNDO)

A coisa mais assustadora sobre trading automatizado é o silêncio. Você olha para um gráfico, perguntando-se: O robô está funcionando? Ele travou? Por que não está abrindo uma operação?

Eu elimino essa ansiedade.

Eu possuo um motor de status proprietário "Deep Thought". Eu não apenas processo números em segundo plano; eu comunico minha intenção estratégica para você em tempo real no painel do seu gráfico:

SCANNING: Formando a Caixa de Londres — Estou atualmente medindo a liquidez pré-mercado e o Range Asiático.

Eu sou o primeiro Expert Advisor que respeita você o suficiente para dizer exatamente o que estou pensando.

O PROTOCOLO AUTO-FALLBACK (INOVAÇÃO DE MERCADO)

Apresento uma inovação de segurança pioneira no mercado em relação à gestão de margem.

Todos nós conhecemos a dor: Um setup perfeito se forma. A matemática está certa. Mas um pequeno drawdown deixa sua conta ligeiramente curta da margem necessária para o seu tamanho de Lote Manual fixo. Geralmente, a corretora rejeita a operação, e você vê o preço disparar para o lucro sem você.

Eu não deixo isso acontecer.

Se o seu tamanho de Lote Manual for rejeitado devido à margem:

Eu Intercepto: Capturo o erro internamente antes que a operação falhe. Eu Adapto: Ativo instantaneamente meu Protocolo Auto-Fallback. Eu Executo: Recalculo a operação usando uma Porcentagem de Risco segura relativa à sua margem livre atual e coloco a ordem imediatamente.

Eu mantenho você no jogo. Garanto que você nunca perca uma operação de recuperação apenas por uma tecnicidade de margem.

ESTRATÉGIA: LÓGICA SOBRE SORTE

Fui projetado para explorar as características específicas de volatilidade do Ouro e dos Índices dos EUA.

1. A Caixa de Volatilidade de Londres

Uso um motor de tempo avançado ciente do horário de verão (DST). Eu sei exatamente quando Londres abre — seja verão ou inverno. Capturo a liquidez do range asiático e opero a inevitável explosão de volume.

2. Alvos Dourados de Fibonacci

Meus Take Profits não são números arbitrários. Eles são calculados dinamicamente usando Expansões de Fibonacci relativas ao range real do dia. Eu saio onde o mercado se exaure.

3. A Vantagem Multi-Ativos

Embora eu seja especializado em Ouro, minha lógica de volatilidade é perfeitamente ajustada para US30 (Dow Jones) e NAS100 (Nasdaq). Trato esses índices com o mesmo respeito e precisão, caçando os movimentos diários massivos que eles proporcionam.

4. O Mecanismo "Soft Stop"

Se o momentum diminuir, eu não espero o Stop Loss total ser atingido. Monitoro a ação do preço e, se o breakout falhar, corto a operação antecipadamente para preservar seu capital. Eu defendo seu patrimônio como uma fortaleza.

REQUISITOS DO SISTEMA

Para me permitir performar no meu melhor, eu preciso de:

Símbolos: XAUUSD (Ouro), US30, NAS100.

XAUUSD (Ouro), US30, NAS100. Timeframe: Anexe ao M15 ou H1 (Eu processo dados internamente usando precisão M1).

Anexe ao M15 ou H1 (Eu processo dados internamente usando precisão M1). Corretora: Contas ECN, Raw Spread ou Low Spread são altamente recomendadas.

Contas ECN, Raw Spread ou Low Spread são altamente recomendadas. VPS: Obrigatório. Meu motor Deep Thought escaneia 24/7; preciso estar online.

Obrigatório. Meu motor Deep Thought escaneia 24/7; preciso estar online. Depósito Mínimo: $200 (Meu recurso Auto-Fallback torna viáveis contas pequenas).

POR QUE ESCOLHER TRADERS ROCK?

Porque você está cansado de perder dinheiro com sistemas que não entende.

Eu sou transparente. Eu sou robusto. Sou construído sobre uma base de probabilidade matemática, não de apostas.