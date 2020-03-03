TradersRock

各位交易者大家好！我是 TRADERS ROCK，

这是一个专为市场巨头设计的专业交易基础设施：黄金 (XAUUSD)、道指 (US30) 和纳指 (NAS100)。

当其他的 Expert Advisors (EA) 使用危险的马丁格尔 (Martingale) 或网格 (Grid) 策略拿您的资金赌博时，我建立在市场中唯一真正重要的事物之上：价格行为结构 (Price Action Structure)。

我不会猜测市场走向。我通过测量波动率 (Volatility) 来识别陷阱。当突破 (Breakout) 发生时，我已经在那儿了。

实盘表现与价格 (LIVE PERFORMANCE & PRICING)

实盘信号： 点击此处

重要提示： 购买（或租用）后，请务必给我发送私信 (Private Message)，以获取安装手册和独家优化的设置文件 (Set Files)。

价格选项：

我是一个机构级的高端交易引擎。我的价格反映了我的代码质量。

终身许可证 (Lifetime License)： $1,299 (首发优惠 - 下 10 份售出后价格将涨至 $1,599)。

(首发优惠 - 下 10 份售出后价格将涨至 $1,599)。 最终目标价格： $2,499。

租用选项 (Rental)： 还没准备好全额投入？租用我 1 个月，在您自己的账户上验证我的实力。

"DEEP THOUGHT" (深思) 状态引擎

自动化交易最可怕的一点是“沉默”。您盯着图表，心里犯嘀咕：机器人在工作吗？死机了吗？为什么不开单？

我消除了这种焦虑。

我拥有独家的 "Deep Thought" 状态引擎。我不仅仅在后台处理数字；我会直接在图表上实时向您传达我的战略意图：

SCANNING (扫描中): Forming London Box — 我正在测量盘前流动性和亚洲盘区间。

Forming London Box — 我正在测量盘前流动性和亚洲盘区间。 READY (就绪): Daily Orders Waiting — 陷阱已设好。动能正在积聚。我已准备好出击。

Daily Orders Waiting — 陷阱已设好。动能正在积聚。我已准备好出击。 WARNING (警告): News Event Detected — 我扫描了财经日历。危险临近。我正在暂停交易以保护您的资金。

News Event Detected — 我扫描了财经日历。危险临近。我正在暂停交易以保护您的资金。 MANAGING (管理中): Trailing Position — 我正在逐步锁定您的利润。

我是第一个足够尊重您，并准确告诉您我在想什么的 Expert Advisor。

自动回退协议 (AUTO-FALLBACK) - 市场首创

在保证金管理方面，我提供了一项市场首创的安全创新。

我们都知道这种痛苦：一个完美的形态形成了，计算也没问题。但一个小幅的回撤导致您的账户余额略低于固定“手动手数”所需的保证金。通常情况下，经纪商会拒绝这笔交易，您只能眼睁睁看着价格飙升，错失利润。

我绝不会让这种事发生。

如果您的手动手数 (Manual Lot) 因保证金不足而被拒绝：

I Intercept (我拦截): 我会在交易失败前在内部捕获错误。 I Adapt (我适应): 我立即激活我的 自动回退协议 (Auto-Fallback Protocol)。 I Execute (我执行): 我会根据您当前的可用预付款，使用安全的风险百分比 (Risk %) 重新计算并立即下单。

我让您留在游戏中。确保您永远不会仅仅因为保证金的技术原因而错过一笔翻身的交易。

策略：逻辑胜于运气 (LOGIC OVER LUCK)

我的设计旨在利用黄金和美国股指的特定波动特性。

1. 伦敦波动区间 (The London Volatility Box)

我使用先进的 DST（夏令时）感知时间引擎。我知道伦敦市场何时开盘——无论是夏天还是冬天。我捕捉亚洲盘的流动性，并交易随之而来的成交量爆发。

2. 斐波那契黄金目标 (Fibonacci Golden Targets)

我的止盈 (Take Profit) 不是随意的数字。它们是根据当天的真实波幅，使用斐波那契扩展动态计算出来的。我会在市场动能耗尽的地方离场。

3. 多品种优势 (The Multi-Asset Advantage)

虽然我是黄金专家，但我的波动率逻辑也针对 US30 (道琼斯) 和 NAS100 (纳斯达克) 进行了完美调校。我以同样的尊重和精确度对待这些指数，捕捉它们巨大的日内波动。

4. "Soft Stop" (软止损) 机制

如果动能消退，我不会死等硬止损 (Hard Stop Loss) 被触发。我会监控价格行为，如果突破失败，我会提前切断交易以保护您的本金。我像堡垒一样捍卫您的净值。

系统要求 (SYSTEM REQUIREMENTS)

为了让我发挥最佳性能，我需要：

交易品种： XAUUSD (黄金), US30, NAS100。

XAUUSD (黄金), US30, NAS100。 时间周期： 加载到 M15 或 H1 图表 (我在内部使用 M1 精度处理数据)。

加载到 M15 或 H1 图表 (我在内部使用 M1 精度处理数据)。 经纪商： 强烈推荐 ECN、Raw Spread (原始点差) 或低点差账户。

强烈推荐 ECN、Raw Spread (原始点差) 或低点差账户。 VPS： 必须 (Mandatory)。我的 Deep Thought 引擎全天候扫描，我需要保持在线。

必须 (Mandatory)。我的 Deep Thought 引擎全天候扫描，我需要保持在线。 最低入金： $200 (我的 Auto-Fallback 功能使小账户也能运行)。

为什么选择 TRADERS ROCK？

因为您已经厌倦了在不理解的系统上亏钱。

我是透明的。我是稳健的。我是建立在数学概率的基础之上，而不是赌博。