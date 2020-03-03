TradersRock

BONJOUR, TRADERS ! JE SUIS TRADERS ROCK,

Une infrastructure de trading professionnelle conçue spécifiquement pour les titans du marché : GOLD (XAUUSD), US30 et NAS100.

Alors que d'autres Expert Advisors jouent avec votre capital en utilisant des grilles (grids) dangereuses ou des moyennes infinies, je suis bâti sur la seule chose qui compte vraiment sur les marchés : La Structure de l'Action des Prix (Price Action).

Je ne devine pas où va le marché. Je mesure la volatilité. J'identifie le piège. Et quand le breakout se produit, je suis déjà là.

PERFORMANCE EN DIRECT & PRIX

Signal en Direct : CLIQUEZ ICI

IMPORTANT : Après l'achat (ou pendant votre location), veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les fichiers de configuration exclusifs (Set Files).

OPTIONS DE PRIX :

Je suis un moteur de trading de qualité institutionnelle premium. Mon prix reflète la qualité de mon code.

Licence à Vie : 1 299 $ (Remise de Lancement - Le prix passera à 1 599 $ après les 10 prochaines copies).

(Remise de Lancement - Le prix passera à 1 599 $ après les 10 prochaines copies). Prix Cible Final : 2 499 $.

Option de Location : Pas prêt à vous engager ? Louez-moi pour 1 Mois pour prouver mes performances sur votre propre compte.

LE MOTEUR DE STATUT "DEEP THOUGHT" (PENSÉE PROFONDE)

La chose la plus effrayante dans le trading automatisé est le silence. Vous regardez un graphique en vous demandant : Le robot fonctionne-t-il ? Est-il gelé ? Pourquoi ne prend-il pas de trade ?

J'élimine cette anxiété.

Je possède un moteur de statut propriétaire "Deep Thought". Je ne traite pas seulement des chiffres en arrière-plan ; je communique mon intention stratégique en temps réel sur le tableau de bord de votre graphique :

SCANNING : Formation de la Boîte de Londres — Je mesure actuellement la liquidité pré-marché et la Session Asiatique.

Formation de la Boîte de Londres — Je mesure actuellement la liquidité pré-marché et la Session Asiatique. READY : Ordres Quotidiens en Attente — Le piège est tendu. Le momentum se construit. Je suis prêt à frapper.

Ordres Quotidiens en Attente — Le piège est tendu. Le momentum se construit. Je suis prêt à frapper. WARNING : Événement Économique Détecté — J'ai scanné le calendrier économique. Le danger approche. Je mets en pause pour protéger votre capital.

Événement Économique Détecté — J'ai scanné le calendrier économique. Le danger approche. Je mets en pause pour protéger votre capital. MANAGING : Position Trailing — Je sécurise votre profit, étape par étape.

Je suis le premier Expert Advisor qui vous respecte assez pour vous dire exactement ce que je pense.

LE PROTOCOLE AUTO-FALLBACK (INNOVATION DE MARCHÉ)

Je présente une innovation de sécurité unique sur le marché concernant la gestion de la marge.

Nous connaissons tous la douleur : Une configuration parfaite se forme. Les mathématiques sont justes. Mais un petit drawdown laisse votre compte légèrement à court de la marge nécessaire pour votre taille de Lot Manuel fixe. Habituellement, le courtier rejette le trade, et vous regardez le prix s'envoler vers le profit sans vous.

Je ne laisse pas cela arriver.

Si votre taille de Lot Manuel est rejetée en raison de la marge :

J'Intercepte : Je capture l'erreur en interne avant que le trade n'échoue. Je M'Adapte : J'active instantanément mon Protocole Auto-Fallback. J'Exécute : Je recalcule le trade en utilisant un Pourcentage de Risque sûr par rapport à votre marge libre actuelle et je place l'ordre immédiatement.

Je vous garde dans le jeu. Je m'assure que vous ne manquez jamais un trade de récupération juste à cause d'une technicité de marge.

STRATÉGIE : LA LOGIQUE AVANT LA CHANCE

Je suis conçu pour exploiter les caractéristiques de volatilité spécifiques de l'Or et des Indices US.

1. La Boîte de Volatilité de Londres

J'utilise un moteur temporel avancé conscient de l'heure d'été (DST). Je sais exactement quand Londres ouvre — que ce soit l'été ou l'hiver. Je capture la liquidité de la session asiatique et je trade l'explosion inévitable du volume.

2. Cibles Dorées de Fibonacci

Mes Take Profits ne sont pas des nombres arbitraires. Ils sont calculés dynamiquement en utilisant des Extensions de Fibonacci relatives à la plage réelle (Range) du jour. Je sors là où le marché s'épuise.

3. L'Avantage Multi-Actifs

Bien que je sois spécialisé pour l'Or, ma logique de volatilité est parfaitement calibrée pour US30 (Dow Jones) et NAS100 (Nasdaq). Je traite ces indices avec le même respect et la même précision, chassant les mouvements quotidiens massifs qu'ils fournissent.

4. Le Mécanisme "Soft Stop"

Si le momentum s'estompe, je n'attends pas que le Stop Loss complet soit touché. Je surveille l'action des prix, et si le breakout échoue, je coupe le trade tôt pour préserver votre capital. Je défends votre équité comme une forteresse.

EXIGENCES DU SYSTÈME

Pour me permettre de performer au mieux, j'ai besoin de :

Symboles : XAUUSD (Gold), US30, NAS100.

XAUUSD (Gold), US30, NAS100. Timeframe : Attachez à M15 ou H1 (Je traite les données en interne avec une précision M1).

Attachez à M15 ou H1 (Je traite les données en interne avec une précision M1). Broker : Les comptes ECN, Raw Spread ou Low Spread sont fortement recommandés.

Les comptes ECN, Raw Spread ou Low Spread sont fortement recommandés. VPS : Obligatoire. Mon moteur Deep Thought scanne 24/7 ; j'ai besoin d'être en ligne.

Obligatoire. Mon moteur Deep Thought scanne 24/7 ; j'ai besoin d'être en ligne. Dépôt Minimum : 200 $ (Ma fonctionnalité Auto-Fallback rend les petits comptes viables).

POURQUOI CHOISIR TRADERS ROCK ?

Parce que vous êtes fatigué de perdre de l'argent avec des systèmes que vous ne comprenez pas.

Je suis transparent. Je suis robuste. Je suis bâti sur une fondation de probabilité mathématique, pas sur le jeu.