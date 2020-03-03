TradersRock

¡Hola, traders! Soy Traders Rock,

Una infraestructura de trading profesional diseñada específicamente para los titanes del mercado: GOLD (XAUUSD), US30 y NAS100.

Mientras otros Asesores Expertos (EAs) juegan con su capital utilizando grids peligrosos o promedios infinitos, yo estoy construido sobre lo único que realmente importa en los mercados: La Estructura de Acción del Precio.

No adivino hacia dónde va el mercado. Mido la volatilidad. Identifico la trampa. Y cuando ocurre la ruptura (breakout), ya estoy allí.

RENDIMIENTO EN VIVO Y PRECIOS

Señal en Vivo: [ HAGA CLIC AQUÍ ]

IMPORTANTE: Después de la compra (o durante su alquiler), por favor envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y los archivos de configuración exclusivos (Set Files).

OPCIONES DE PRECIOS:
Soy un motor de trading de grado institucional premium. Mi precio refleja la calidad de mi código.

  • Licencia de por vida: $1,299 (Descuento de lanzamiento - El precio aumentará a $1,599 después de las próximas 10 copias).
  • Precio Final Objetivo: $2,499.
  • Opción de Alquiler: ¿No está listo para comprometerse? Alquíleme por 1 Mes para probar mi rendimiento en su propia cuenta.

EL MOTOR DE ESTADO "DEEP THOUGHT" (PENSAMIENTO PROFUNDO)

Lo más aterrador del trading automatizado es el silencio. Usted mira un gráfico preguntándose: ¿Está funcionando el robot? ¿Se congeló? ¿Por qué no está tomando una operación?

Yo elimino esa ansiedad.

Poseo un motor de estado patentado "Deep Thought". No solo proceso números en segundo plano; comunico mi intención estratégica en tiempo real en el panel de su gráfico:

  • ESCANEA: Formando la Caja de Londres — Actualmente estoy midiendo la liquidez pre-mercado y el Rango Asiático.
  • LISTO: Órdenes diarias en espera — La trampa está puesta. El impulso se está acumulando. Estoy listo para atacar.
  • ADVERTENCIA: Evento de noticias detectado — He escaneado el calendario económico. Se acerca el peligro. Estoy pausando para proteger su capital.
  • GESTIONANDO: Posición con Trailing — Estoy asegurando su ganancia, paso a paso.

Soy el primer Asesor Experto que lo respeta lo suficiente como para decirle exactamente lo que estoy pensando.

EL PROTOCOLO DE AUTO-RESPALDO (INNOVACIÓN DE MERCADO)

Presento una innovación de seguridad pionera en el mercado con respecto a la gestión del margen.

Todos conocemos el dolor: Se forma una configuración perfecta. Las matemáticas son correctas. Pero un pequeño drawdown deja su cuenta ligeramente corta del margen necesario para su tamaño de Lote Manual fijo. Generalmente, el bróker rechaza la operación y usted ve el precio dispararse hacia la ganancia sin usted.

Yo no dejo que eso suceda.

Si su tamaño de Lote Manual es rechazado debido al margen:

  1. Intercepto: Capturo el error internamente antes de que la operación falle.
  2. Me Adapto: Activo instantáneamente mi Protocolo de Auto-Respaldo (Auto-Fallback).
  3. Ejecuto: Recalculo la operación utilizando un Porcentaje de Riesgo seguro relativo a su margen libre actual y coloco la orden inmediatamente.

Lo mantengo en el juego. Me aseguro de que nunca se pierda una operación de recuperación solo por un tecnicismo de margen.

ESTRATEGIA: LÓGICA SOBRE SUERTE

Estoy diseñado para explotar las características específicas de volatilidad del Oro y los Índices de EE. UU.

1. La Caja de Volatilidad de Londres
Utilizo un motor de tiempo avanzado consciente del horario de verano (DST). Sé exactamente cuándo abre Londres, ya sea verano o invierno. Capturo la liquidez del rango asiático y opero la inevitable explosión de volumen.

2. Objetivos Dorados de Fibonacci
Mis Take Profits no son números arbitrarios. Se calculan dinámicamente utilizando Expansiones de Fibonacci relativas al rango real del día. Salgo donde el mercado se agota.

3. La Ventaja Multi-Activos
Aunque estoy especializado en Oro, mi lógica de volatilidad está perfectamente ajustada para US30 (Dow Jones) y NAS100 (Nasdaq). Trato estos índices con el mismo respeto y precisión, cazando los movimientos diarios masivos que proporcionan.

4. El Mecanismo de "Soft Stop" (Parada Suave)
Si el impulso se desvanece, no espero a que se toque el Stop Loss completo. Monitoreo la acción del precio y, si la ruptura falla, corto la operación antes de tiempo para preservar su capital. Defiendo su patrimonio como una fortaleza.

REQUISITOS DEL SISTEMA

Para permitirme rendir al máximo, necesito:

  • Símbolos: XAUUSD (Oro), US30, NAS100.
  • Temporalidad: Adjuntar a M15 o H1 (Proceso datos internamente usando precisión M1).
  • Bróker: Se recomiendan encarecidamente cuentas ECN, Raw Spread o Low Spread.
  • VPS: Obligatorio. Mi motor Deep Thought escanea 24/7; necesito estar en línea.
  • Depósito Mínimo: $200 (Mi función de Auto-Respaldo hace viables las cuentas pequeñas).

¿POR QUÉ ELEGIR TRADERS ROCK?

Porque está cansado de perder dinero con sistemas que no entiende.

Soy transparente. Soy robusto. Estoy construido sobre una base de probabilidad matemática, no de apuestas.

