CCI Overbought

Overbought - Geglätteter CCI-Indikator mit Signalen

Overbought ist ein professioneller überkaufter und überverkaufter Indikator, der auf dem CCI mit EMA-Glättung basiert. Der Indikator hilft, potentielle Umkehrpunkte zu finden und filtert das Rauschen des Standard CCI.

Der Indikator arbeitet in einem separaten Fenster und ist für alle Handelsinstrumente und Zeitrahmen geeignet.

🔹 Hauptmerkmale

  • Geglättete CCI-Linie (EMA-Glättung)

  • Klare überkaufte und überverkaufte Niveaus

  • BUY / SELL Pfeilsignale

  • Algorithmus ohne erneutes Zeichnen

  • Korrekte Alarme nur bei einem neuen Balken

  • Minimale Belastung des Terminals

📈 Handelssignale

  • VERKAUFEN - wenn der Indikator das obere Niveau von oben nach unten überschreitet

  • KAUFEN - wenn der Indikator das untere Niveau von unten nach oben kreuzt.

Die Signale werden mit Pfeilen angezeigt und können begleitet werden von:

  • akustische Benachrichtigung

  • Push-Benachrichtigung

  • Standard-Benachrichtigung

⚙️ Einstellungen

  • CCI-Zeitraum

  • Glättungszeitraum (EMA)

  • Skalierung der Werte

  • Oberes und unteres Niveau

  • Aktivieren/Deaktivieren von Alarmen, Tönen und Push-Benachrichtigungen

✅ Vorteile

  • Kein Redrawing

  • Geeignet für Scalping, Intrade und Swing Trading

  • Funktioniert gut mit trendfolgenden Strategien

  • Einfache Visualisierung ohne Überfrachtung des Charts

🛠 Empfehlungen

Es wird empfohlen, einen Indikator zu verwenden, um die Genauigkeit der Signale zu erhöhen:

  • in Richtung des Haupttrends

  • zusammen mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

  • in Kombination mit der Preisaktion oder dem MA-Filter


