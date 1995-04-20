CCI Overbought

Overbought - Geglätteter CCI-Indikator mit Signalen

Overbought ist ein professioneller überkaufter und überverkaufter Indikator, der auf dem CCI mit EMA-Glättung basiert. Der Indikator hilft, potentielle Umkehrpunkte zu finden und filtert das Rauschen des Standard CCI.

Der Indikator arbeitet in einem separaten Fenster und ist für alle Handelsinstrumente und Zeitrahmen geeignet.

🔹 Hauptmerkmale

Geglättete CCI-Linie (EMA-Glättung)

Klare überkaufte und überverkaufte Niveaus

BUY / SELL Pfeilsignale

Algorithmus ohne erneutes Zeichnen

Korrekte Alarme nur bei einem neuen Balken

Minimale Belastung des Terminals

📈 Handelssignale

VERKAUFEN - wenn der Indikator das obere Niveau von oben nach unten überschreitet

KAUFEN - wenn der Indikator das untere Niveau von unten nach oben kreuzt.

Die Signale werden mit Pfeilen angezeigt und können begleitet werden von:

akustische Benachrichtigung

Push-Benachrichtigung

Standard-Benachrichtigung

⚙️ Einstellungen

CCI-Zeitraum

Glättungszeitraum (EMA)

Skalierung der Werte

Oberes und unteres Niveau

Aktivieren/Deaktivieren von Alarmen, Tönen und Push-Benachrichtigungen

✅ Vorteile

Kein Redrawing

Geeignet für Scalping, Intrade und Swing Trading

Funktioniert gut mit trendfolgenden Strategien

Einfache Visualisierung ohne Überfrachtung des Charts

🛠 Empfehlungen

Es wird empfohlen, einen Indikator zu verwenden, um die Genauigkeit der Signale zu erhöhen: