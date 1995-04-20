CCI Overbought

Overbought – Smoothed CCI Indicator with Signals

Overbought — это профессиональный индикатор перекупленности и перепроданности, построенный на основе CCI с EMA-сглаживанием. Индикатор помогает находить потенциальные точки разворота рынка и фильтровать шум стандартного CCI.

Индикатор работает в отдельном окне и подходит для любых торговых инструментов и таймфреймов.

🔹 Основные возможности

  • Сглаженная линия CCI (EMA smoothing)

  • Чёткие уровни перекупленности и перепроданности

  • Стрелочные сигналы BUY / SELL

  • Алгоритм без перерисовки

  • Корректные алерты только на новом баре

  • Минимальная нагрузка на терминал

📈 Торговые сигналы

  • SELL — когда индикатор пересекает верхний уровень сверху вниз

  • BUY — когда индикатор пересекает нижний уровень снизу вверх

Сигналы отображаются стрелками и могут сопровождаться:

  • звуковым оповещением

  • push-уведомлением

  • стандартным alert

⚙️ Настройки

  • Период CCI

  • Период сглаживания (EMA)

  • Масштабирование значения

  • Верхний и нижний уровни

  • Включение/отключение алертов, звука и push-уведомлений

✅ Преимущества

  • Не перерисовывается

  • Подходит для скальпинга, интрадей и свинга

  • Отлично сочетается с трендовыми стратегиями

  • Простая визуализация без перегрузки графика

🛠 Рекомендации

Для повышения точности сигналов рекомендуется использовать индикатор:

  • в направлении основного тренда

  • совместно с уровнями поддержки/сопротивления

  • в комбинации с price action или MA-фильтром


Рекомендуем также
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Индикаторы
Бесплатный информационный индикатор-помощник Email Alert & InfoPanel. Особенно будет полезен трейдерам, использующим большое количество валютных пар или сеточные торговые системы с усреднением или Мартингейлом. Также он просто удобен, как информатор с возможность отправки сообщения на почту или мобильное приложение. Выполняет следующие функции: Рассчитывает просадку депозита по эквити и отправляет сообщение пользователю, если она больше, чем указана в настройках. Отправляет уведомление о просадк
FREE
GTAS STrend
Riviera Systems
4.5 (2)
Индикаторы
GTAS S-Trend — это индикатор импульса, помогающий определить тренд на основе комбинации MACD, RSI и скользящих средних. Автором индикатора является Бернард Пратс Деско, частный трейдер, в прошлом управляющий хедж-фонда, основатель компании E-Winvest. Описание Значения индикатор колеблются между -65 и +65, нейтральная зона находится между -25 и +25, уровень равновесия находится на отметке 0. Значения индикатора S-Trend между -25 и +25 означают зоны скопления с бычьим смещением в диапазоне от 0 д
FREE
LT Force MT4
Thiago Duarte
Индикаторы
For those who like trend the Force will be a very useful indicator. This is because it is based on the famouse ADX, which measure the strenght of a trend, but without its 3 confusing lines. Force has its very simple interpretation: if the histogram is above zero level the trend is up, otherwise it is down. You can use it to find divergences too, which is very profitable. If you have any doubt or suggestion, please, contact me. Enjoy! MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/41928 T
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Индикаторы
Трендовый индикатор, базирующийся на скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA) с двумя периодами. Скользящая Хала является усовершенствованным вариантом скользящей средней, которая достаточно точно показывает момент разворота тренда, ее часто применяют в качестве фильтра сигналов. Сочетание двух периодов скользящей Хала полнее использует эти преимущества: HMA с медленным периодом определяет тренд, HMA с быстрым периодом - краткосрочные движения и сигналы в сторону тренда. Особенности
FREE
CCI Maestro
Andri Maulana
Индикаторы
Elevate Your Trading: Discover the Power of CCI Maestro! Are you tired of confusing charts and missed opportunities? Meet CCI Maestro , the sophisticated yet simple-to-use indicator designed to give you clear, high-probability entry and exit signals right on your chart. CCI Maestro isn't just another arrow indicator—it’s a powerful fusion of three top-tier analytical methods: the volatility-based Commodity Channel Index (CCI) , dynamic Simple Moving Average (SMA) Bands for price action confirma
FREE
WFx Hull Moving Average
Tu Thu Van Nguyen
Индикаторы
The Hull Moving Average (HMA), developed by Alan Hull from 2005, one of the most fast-moving Average, reduce lag and easy to use to identify Trend for both Short & Long term. This Indicator is built based on exact formula of Hull Moving Average with 3 phases of calculation: Calculate Weighted Moving Average (WMA_01) with period n/2 & (WMA_02) with period n Calculate RAW-HMA: RAW-HMA  = 2 * WMA_01(n/2) - WMA_02(n) Weighted Moving Average with period sqrt(n) of RAW HMA HMA = WMA (RAW-HMA, sqrt(n)
FREE
SX Golden MA Pack MT4
Mojtaba Sarikhani
5 (1)
Индикаторы
This comprehensive technical indicator calculates and plots up to 3 moving averages with 3 different periods. By employing three moving averages of distinct lookback periods, the trader can confirm whether the market has indeed experienced a change in trend or whether it is merely pausing momentarily before resuming its prior state. SX Golden MA Pack  for MT5 is available   here . The shorter the moving average period, the more closely it tracks the price curve. When a security initiates an upt
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Индикаторы
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
TPX Heiken Ashi
TPX
Индикаторы
Indicator to be placed in the same folder as Dash to activate the alert filter with Heiken Aish. After downloading the indicator, copy it to the same folder so Dash can read the indicator. It is not necessary to insert it into the chart, this is only for Dash to search for signals and inform the direction of buying and selling of the Indicator. Check if the indicator's path is correct within Dash.
FREE
IMA Finder MT4
Mubashir Mohamed Quraish Albarakat
Индикаторы
This indicator is designed based on the Moving Origin indicator When the moving origin indicator breaks the price, this indicator gives a signal It is useful for better viewing of signals and analysis on them Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Too many signals Simple and quick settings Easy way to work Settings: period: like moving average settings alarmShow: If you want to receive an alert in Metatrader after receiving the signal, enable this setting alarmS
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Индикаторы
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
MTF Stochastic and RSI
Georgiy Gazaryan
5 (2)
Индикаторы
Простой, но эффективный помощник, который позволит Вам отслеживать, как глобальные, так и локальные тенденции рынка. Индикатор совмещается в себе работу двух осцилляторов: Stochastic и RSI. Оба индикатора можно настроить на любой таймфрейм. Преимущества использования Мультитаймфреймовость - Вы сможете настроить оба индикатора на нужные таймфреймы. Для получения точек входа можно использовать систему трех экранов Элдера. Гибкая настройка - Вы сможете настроить не только параметры индикаторов, но
FREE
Zig Zag Repainting Tracker
Sunderalingam A/l Vellasamy
Индикаторы
Детектор Перерисовки ZigZag Этот индикатор показывает на графике места, где стандартный индикатор ZigZag перерисовывал свои экстремумы. Серые стрелки отображают точки, где ранее подтверждённый максимум или минимум был смещён — это и есть перерисовка . Почему это важно: Перерисовка может ввести трейдера в заблуждение, изменяя исторические сигналы и создавая ложное впечатление точности. Этот инструмент помогает визуально отслеживать и понимать, где и когда ZigZag перерисовывает , улучшая оценку с
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Индикаторы
Free automatic fibonacci - это индикатор, который автоматически строит коррекции Фибоначчи, основываясь на количестве баров, выбранных в параметре BarsToScan. Линии Фибоначчи автоматически обновляются в реальном времени при появлении новых максимальных и минимальных значений среди выбранных баров. В настройках индикатора можно выбрать уровни, значения которых будут отображены. Также можно выбрать цвет уровней, что позволяет трейдеру прикреплять индикатор несколько раз с разными настройками и цве
FREE
Smart RSI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart RSI (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор RSI с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовательс
FREE
PZ Bollinger Trend
PZ TRADING SLU
4.18 (11)
Индикаторы
Вариант знаменитых полос Боллинджера, следующих за трендом и использующих скользящую среднюю и стандартное отклонение, чтобы определить направление тренда и момент его смены. Полосы Боллинджера обычно используются только как индикатор перекупленности/перепроданности, но, на мой взгляд, их можно применять и в стратегии выхода. Простота торговли Настраиваемые цвета и размеры Не перерисовывается, не меняет значений Отлично подходит в качестве трейлинг-стопа Доступны все типы алертов Настройки При
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Smart FVG для MT4 – Продвинутое определение Fair Value Gap для MetaTrader 4 Индикатор Smart FVG для MetaTrader 4 обеспечивает профессиональное обнаружение, мониторинг и оповещение о Fair Value Gap (FVG) прямо на ваших графиках. Он сочетает фильтрацию на основе ATR со структурно-ориентированной логикой, чтобы убрать шум, адаптироваться к ликвидности и оставлять только наиболее значимые дисбалансы для точных торговых решений. Ключевые преимущества Точное обнаружение FVG: находит реальн
FREE
RSI TrendGate
Etsushi Ishizuka
Индикаторы
RSI TrendGate 3MA — это индикатор для отображения на графике, который помогает удобнее подтверждать направление тренда, используя RSI и три скользящие средние (MA). Когда по заданным условиям направление определяется как «преимущественно восходящее» или «преимущественно нисходящее», индикатор выводит стрелку на графике. Данный продукт не предназначен для использования стрелок как самостоятельного торгового сигнала. Рекомендуемый подход: подтверждать направление на старшем таймфрейме и определять
FREE
Bitcoin 999
Ahmed Ragab Ramadan Abdelfattah
Индикаторы
Bitcoin 999 – трендовый индикатор, который автоматически анализирует рынок и предоставляет информацию о тренде и каждом его изменении, а также подает сигналы для входа в сделки без перерисовки! Индикатор использует каждую свечу, анализируя их отдельно. имея в виду разные импульсы – импульс вверх или вниз. Точные точки входа в сделки по валютам, криптовалютам, металлам, акциям, индексам! Основные функции: Точные сигналы входа БЕЗ ПЕРЕКРАШИВАНИЯ! Как только сигнал появляется, он остаётся действи
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
Индикаторы
Что такое Schaff Trend Cycle? Schaff Trend Cycle (STC) — это индикатор типа осциллятора, разработанный для своевременного выявления разворотов тренда. В отличие от традиционных индикаторов, таких как скользящие средние или MACD, он сочетает в себе циклические колебания и импульс для более точного определения начала и окончания тренда. Основные характеристики Четкие сигналы разворота тренда: линия цикла поднимается при восходящем тренде и опускается при нисходящем. Снижение шумов во флетовых рынк
FREE
Crossover MA Histogram
Mariusz Piotr Rodacki
Индикаторы
The Cossover MA Histogram indicator is a simple tool showing the trend based on crossover of moving averages. Simply specify two mobving averages and addicional parameters like MA method and Applied price. When fast MA is above slow MA the histogram is green, indicating an uptrend. When MA fast is below MA slow the histogram is red, indicating an downtrend.
FREE
Multi Moving Average
Stefanus Wardoyo
Индикаторы
This is simple indicator for displaying Multi Moving Average line in chart, with one single Indicator. Just place the indicator in your chart, select how many MAs you want to display.  And you are ready to go. Parameters can be changed on the fly by the control panel provided by the Indicator. This indicator are still in development, if you have any further feature request, please let me know in the comment.
FREE
RelicusRoad MACD v2
Relicus LLC
4.6 (5)
Индикаторы
Moving Average Convergence Divergence (MACD) торговая стратегия - это популярный инструмент технического анализа, который используется для выявления изменений в импульсе и направлении тренда. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодного экспоненциального скользящего среднего (EMA) из 12-периодного EMA. Затем на вершине MACD строится 9-периодное EMA, называемое "линией сигнала", которое действует как триггер для сигналов покупки и продажи. MACD считается находящимся в бычьей территории, когд
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Индикаторы
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Индикаторы
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Индикаторы
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Индикаторы
Индикатор MACD в MetaTrader 4/5 отличается от аналогичных индикаторов в других программах. Это связано с тем, что в версии MetaTrader 4/5 линия MACD отображается в виде гистограммы, тогда как традиционно она отображается в виде линии. Также, в версии MetaTrader 4/5 сигнальная линия строится с использованием SMA, тогда как по определению она должна быть построена по EMA. В версии MetaTrader 4/5 также отличается гистограмма (разница между линией MACD и сигнальной линией). Это может быть непривычно
FREE
Three Linear Regression Indicator CCH
Chi Hai Cao
Индикаторы
The TLR indicator is a market trend identification indicator. The idea behind this indicator is to use 3 linear regression lines, one short-term, one medium-term, and one long-term. The UPTREND will be determined when: The long-term linear regression line and the medium-term linear regression line have an uptrend. The long-term linear regression line has an uptrend, the medium-term linear regression line has a sideway, and the short-term linear regression line has an uptrend. The DOWNTREND will
FREE
Macd Multi Time Frame FREE
FXsolutions
4.33 (3)
Индикаторы
Индикатор MACD Multi Time Frame позволяет обнаруживать дивергенции на старших таймфреймах во время поиска точных точек входа на младших таймфреймах. Эта бесплатная версия индикатора работает только на EURUSD и GBPUSD. Полная версия здесь: MACD Multi Time Frame Загляните в мой блог REAL-TIME MACD Divergence Analysis, в котором в открытом доступе представлены советы о торговле на дивергенциях: REAL-TIME MACD Divergence Analysis (на английском). MACD Multi Time Frame предоставляет хороший обзор сит
FREE
Moving Average Timeframe
THE FWA COMPANY
Индикаторы
THIS FREE INDICATOR ALLOWS YOU TO SET THE TIMEFRAME OF THE MA YOU WANT ON YOUR CHART For example, it's very useful if you want to trade the H4 200 SMA using a lower timeframe chart, to identify price reactions such as reversals, Wyckoff schematics, etc. ***Please comment, rate and share it to your friends if you like it*** ------------------------------------------------------------------------- Moving averages are popular technical indicators used to identify trends, support and resistance leve
FREE
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Индикаторы
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.14 (14)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
Индикаторы
First 25 copies at $80, after that price becomes $149 (13 copies left) Gold Signal Pro is a powerful MT4 indicator designed to help traders spot strong price reactions in the market. It focuses on clear wick rejections , showing when price strongly rejects a level and often continues in the same direction. Gold Signal Pro is mainly built for scalping gold (XAUUSD) and works best on lower timeframes like M5 and M15 , where timing matters most. That said, it can also be used on any forex pair,
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Индикатор Miraculous – 100% ненарисовывающийся инструмент для Форекс и бинарных опционов, основанный на Квадрате Девяти Ганна Это видео представляет индикатор Miraculous – высокоточный и мощный торговый инструмент, специально разработанный для трейдеров Форекс и бинарных опционов. Что делает этот индикатор уникальным, так это его основа на легендарном Квадрате Девяти Ганна и Законе вибрации Ганна , что делает его одним из самых точных инструментов прогнозирования, доступных в современном трейдин
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Slayer Scalping
Abdulkarim Karazon
5 (2)
Индикаторы
Этот индикатор фокусируется на двух уровнях тейк-профита и очень строгом стоп-лоссе. Вся идея заключается в том, чтобы скальпировать рынок на более высоких таймфреймах, начиная с m15 и выше, так как эти таймфреймы мало зависят от спред и брокерской комиссии; индикатор даёт сигналы на покупку/продажу на основе стратегии дивергенции цены, где он строит стрелку покупки с уровнями tp/sl, когда условия бычьей дивергенции полностью выполнены, То же самое касается стрелок продажи: стрелка печатается н
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены   тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
Slayer Binary
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Индикаторы
Slayer Binary — это индикатор стрелки страйка с бинарными опционами на одну свечу. Этот индикатор не предназначен для тех, кто ищет святой Грааль, так как это нереалистичный подход к торговле в целом. Индикатор даёт стабильный процент попаданий, и если использовать его для управления деньгами и ежедневной цели, он становится ещё надёжнее. Индикатор оснащён многими функциями, перечисленными ниже: ОСОБЕННОСТИ БЕЗ ПЕРЕКРАСКИ: Индикатор не перекрашивает стрелки вживую;Как только стрелка будет пока
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
BlueDigitsFx OBV Divergence
Ziggy Janssen
4.84 (25)
Индикаторы
Версия для MT5 доступна здесь: https://www.mql5.com/en/market/product/50538 Канал и группа в Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Доступ к VIP-группе: Отправьте подтверждение оплаты в наш личный кабинет Рекомендуемый брокер: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx OBV Divergence — мощный индикатор для MT4, выявляющий дивергенции OBV и помогающий прогнозировать развороты рынка Индикатор BlueDigitsFx OBV Divergence анализирует цену и On-Balance Volume (OBV), чтобы автоматически выяв
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Представляем вам индикатор самолета F-16, передовой инструмент MT4, разработанный для революционизации вашего торгового опыта. Вдохновленный беспрецедентной скоростью и точностью истребителя F-16, этот индикатор объединяет передовые алгоритмы и передовую технологию, чтобы обеспечить беспрецедентную производительность на финансовых рынках. С индикатором самолета F-16 вы будете парить над конкурентами, так как он обеспечивает анализ в реальном времени и генерирует высокоточные торговые сигналы. Ег
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Индикаторы
Друзья, представляем Вашему вниманию наш новый индикатор Forex Gump Laser. Так как у нас в команде нет дизайнеров, а в основном мы математики, финансисты, программисты и трейдеры, то особых изменений в дизайне индикатора мы не делали. С виду он напоминает привычный Вам Forex Gump. С другой стороны Forex Gump стал уже не просто названием индикатора, это бренд. И мы пытаемся во всех его разновидностях сохранить фирменный стиль. Вся суть индикатора в его алгоритмах работы и формулах, которые отвеча
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Индикаторы
KATANA Scalper for MT4 製品概要 MT4用のKATANA Scalper は、MetaTrader 4プラットフォーム向けに最適化された高性能テクニカル分析指標です。これは、短期取引(スカルピングとデイトレード)における最も重要な2つの課題、 価格ノイズ と シグナルラグ に対処するために特別に設計されています。 独自の信号処理アルゴリズムを用い、表面的な市場の変動を取り除き、統計的に重要な 「モメンタムコア 」を明らかにします。複雑な市場データを明確な視覚インターフェースに構築することで、トレーダーが感情ではなく客観的な市場物理学に基づいて正確でデータに基づいた意思決定を行うことを可能にします。 5 主要な技術的利点 1. 非線形ノイズリダクション(遅延の最小化) 従来の移動平均やオシレーターは、平滑化と遅延の数学的なトレードオフに悩まされています。KATANA Scalperは、価格動向を瞬時に追跡しつつ、全体のトレンドに影響を与えないマイナーノイズを効果的にフィルタリングする非線形ロジックを採用しています。これはトレンドの発生をより正確に捉えるこ
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
Индикаторы
Доступна версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Канал и группа в Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Доступ в V.I.P группу: Отправьте подтверждение оплаты в наш личный кабинет Рекомендуемый брокер: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — Мощный индикатор для выявления разворотов и пробоев на MT4 Универсальная система без перерисовки для выявления разворотов рынка и пробоев — подходит как новичкам, так и опытным трейдерам. Индикатор BlueDigi
Другие продукты этого автора
Triple Filter MACD Signal
Damir Ibragimov
Индикаторы
Triple Filter Triple Filter — это профессиональный сигнальный индикатор для терминалов MetaTrader 4 , основанный на многоуровневой фильтрации рыночного импульса. Индикатор сочетает в себе три классических инструмента технического анализа — MACD, RSI и EMA , выстроенных в строгую логическую цепочку, что позволяет значительно сократить количество ложных сигналов. Индикатор разработан для стабильной торговли без перерисовки и одинаково корректно отображается на разных таймфреймах. ️ Принцип ра
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв