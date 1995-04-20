CCI Overbought

Overbought – Smoothed CCI Indicator with Signals

Overbought — это профессиональный индикатор перекупленности и перепроданности, построенный на основе CCI с EMA-сглаживанием. Индикатор помогает находить потенциальные точки разворота рынка и фильтровать шум стандартного CCI.

Индикатор работает в отдельном окне и подходит для любых торговых инструментов и таймфреймов.

🔹 Основные возможности

  • Сглаженная линия CCI (EMA smoothing)

  • Чёткие уровни перекупленности и перепроданности

  • Стрелочные сигналы BUY / SELL

  • Алгоритм без перерисовки

  • Корректные алерты только на новом баре

  • Минимальная нагрузка на терминал

📈 Торговые сигналы

  • SELL — когда индикатор пересекает верхний уровень сверху вниз

  • BUY — когда индикатор пересекает нижний уровень снизу вверх

Сигналы отображаются стрелками и могут сопровождаться:

  • звуковым оповещением

  • push-уведомлением

  • стандартным alert

⚙️ Настройки

  • Период CCI

  • Период сглаживания (EMA)

  • Масштабирование значения

  • Верхний и нижний уровни

  • Включение/отключение алертов, звука и push-уведомлений

✅ Преимущества

  • Не перерисовывается

  • Подходит для скальпинга, интрадей и свинга

  • Отлично сочетается с трендовыми стратегиями

  • Простая визуализация без перегрузки графика

🛠 Рекомендации

Для повышения точности сигналов рекомендуется использовать индикатор:

  • в направлении основного тренда

  • совместно с уровнями поддержки/сопротивления

  • в комбинации с price action или MA-фильтром


おすすめのプロダクト
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
インディケータ
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
GTAS STrend
Riviera Systems
4.5 (2)
インディケータ
GTAS S-Trend is a momentum indicator that helps to determine trends using combination of MACD, RSI and moving averages. This indicator was created by Bernard Prats Desclaux, proprietary trader and ex-hedge fund manager, founder of E-Winvest. Description The indicator oscillates between -65 and +65 with a neutral zone between -25 and +25 around a 0 equilibrium line. S-Trend between -25 and +25 indicates congestion zones with a bullish bias between 0 and +25, and a bearish bias between 0 and -25.
FREE
LT Force MT4
Thiago Duarte
インディケータ
For those who like trend the Force will be a very useful indicator. This is because it is based on the famouse ADX, which measure the strenght of a trend, but without its 3 confusing lines. Force has its very simple interpretation: if the histogram is above zero level the trend is up, otherwise it is down. You can use it to find divergences too, which is very profitable. If you have any doubt or suggestion, please, contact me. Enjoy! MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/41928 T
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
インディケータ
A trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. The Hull Moving Average is an improved variant of the moving average, which shows the moment of trend reversal quite accurately. It is often used as a signal filter. Combination of two types of Hull Moving Averages makes a better use of these advantages: HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. Features The movement d
FREE
CCI Maestro
Andri Maulana
インディケータ
Elevate Your Trading: Discover the Power of CCI Maestro! Are you tired of confusing charts and missed opportunities? Meet CCI Maestro , the sophisticated yet simple-to-use indicator designed to give you clear, high-probability entry and exit signals right on your chart. CCI Maestro isn't just another arrow indicator—it’s a powerful fusion of three top-tier analytical methods: the volatility-based Commodity Channel Index (CCI) , dynamic Simple Moving Average (SMA) Bands for price action confirma
FREE
WFx Hull Moving Average
Tu Thu Van Nguyen
インディケータ
The Hull Moving Average (HMA), developed by Alan Hull from 2005, one of the most fast-moving Average, reduce lag and easy to use to identify Trend for both Short & Long term. This Indicator is built based on exact formula of Hull Moving Average with 3 phases of calculation: Calculate Weighted Moving Average (WMA_01) with period n/2 & (WMA_02) with period n Calculate RAW-HMA: RAW-HMA  = 2 * WMA_01(n/2) - WMA_02(n) Weighted Moving Average with period sqrt(n) of RAW HMA HMA = WMA (RAW-HMA, sqrt(n)
FREE
SX Golden MA Pack MT4
Mojtaba Sarikhani
5 (1)
インディケータ
This comprehensive technical indicator calculates and plots up to 3 moving averages with 3 different periods. By employing three moving averages of distinct lookback periods, the trader can confirm whether the market has indeed experienced a change in trend or whether it is merely pausing momentarily before resuming its prior state. SX Golden MA Pack  for MT5 is available   here . The shorter the moving average period, the more closely it tracks the price curve. When a security initiates an upt
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
インディケータ
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
TPX Heiken Ashi
TPX
インディケータ
Indicator to be placed in the same folder as Dash to activate the alert filter with Heiken Aish. After downloading the indicator, copy it to the same folder so Dash can read the indicator. It is not necessary to insert it into the chart, this is only for Dash to search for signals and inform the direction of buying and selling of the Indicator. Check if the indicator's path is correct within Dash.
FREE
IMA Finder MT4
Mubashir Mohamed Quraish Albarakat
インディケータ
This indicator is designed based on the Moving Origin indicator When the moving origin indicator breaks the price, this indicator gives a signal It is useful for better viewing of signals and analysis on them Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Too many signals Simple and quick settings Easy way to work Settings: period: like moving average settings alarmShow: If you want to receive an alert in Metatrader after receiving the signal, enable this setting alarmS
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
インディケータ
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
MTF Stochastic and RSI
Georgiy Gazaryan
5 (2)
インディケータ
A simple but effective helper that will allow you to track both global and local market trends. The indicator combines the work of two oscillators: Stochastic and RSI. Both indicators can be set to any timeframe. Advantages of Use Multitimeframe - you can adjust both indicators to the desired timeframes. To obtain the entry points, you can use the Elder's triple screen system. Highly customizable - you can configure not only the parameters of the indicators, but also their appearance (color and
FREE
Zig Zag Repainting Tracker
Sunderalingam A/l Vellasamy
インディケータ
This indicator highlights the exact points on the chart where the built-in ZigZag indicator repainted its peaks or troughs. Grey-colored arrows are plotted to show where a previously confirmed high or low was later shifted — a behavior known as repainting . Why it’s important: Repainting can mislead traders by altering historical signals, giving a false impression of past accuracy. This tool helps traders visually track and understand when and where ZigZag repaints , improving strategy evaluati
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
インディケータ
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Smart RSI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
インディケータ
製品名 Smart RSI (MT4) – SmartView シリーズ 短い説明 MetaTrader プラットフォームで独特なユーザー体験を提供する RSI インジケーター。以前は利用できなかった高度な機能を提供し、ダブルクリックで設定を開く、削除せずにインジケーターを非表示/表示する、インジケーターウィンドウをチャート全体のサイズで表示するなどの機能を備えています。SmartView Indicators シリーズの残りの部分とシームレスに連携するように設計されています。 概要 SmartView シリーズは、革新的な機能を通じて MetaTrader プラットフォーム上のインジケーターに独特で特徴的なユーザー体験を提供し、インジケーター管理をより速く、より簡単にします。各インジケーターには、チャート上のスマートコントロールパネルが装備されており、基本情報を表示し、すべての重要な機能への迅速なアクセスを提供します。 以前は利用できなかった独自の機能 SmartView シリーズは、インジケーターでの作業をより簡単で迅速にする高度な機能を提供します： ダブルクリックで設定を開く：
FREE
PZ Bollinger Trend
PZ TRADING SLU
4.18 (11)
インディケータ
A personal implementation of the famous Bollinger bands indicator as a trend following mechanism, which uses a moving average and the standard deviation to define what a trend is and when it changes. Bollinger bands are usually used as an oversold/overbought indicator only, but in my opinion, the trading approach is more complete using the trend variant as an exit strategy. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Customizable colors and sizes It
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
インディケータ
Smart FVG インジケーター MT4 – MetaTrader 4 向け高度なフェアバリューギャップ検出 Smart FVG インジケーター MT4 は、MetaTrader 4 上で Fair Value Gap（FVG）をプロフェッショナルレベルで検出・監視し、アラートまで行うツールです。ATR ベースのフィルタリングと相場構造を考慮したロジックを組み合わせることで、ノイズを取り除き、流動性に応じて適応し、本当に重要な不均衡だけを残して精度の高い判断をサポートします。 主な特長 正確な FVG 検出：単なるローソク足のギャップではなく、市場の本質的な非効率を捉えます。 ATR ベースの精度：市場や時間軸が変わっても、低品質なシグナルを自動的にフィルタリング。 有効性のリアルタイム追跡：価格がゾーンを埋める／ブレイクすると、ゾーンが自動で延長・調整・削除されます。 カスタマイズ可能な表示：色・ラインスタイル・塗りつぶしを自由に設定し、どんなテンプレートにも合わせられます。 実用的なアラート：新規 FVG や、埋められた／無効化されたゾーンをリアルタイム通知。 パフォーマンス
FREE
RSI TrendGate
Etsushi Ishizuka
インディケータ
RSI TrendGate 3MA は、RSI と 3本の移動平均線（MA）を組み合わせて、相場のトレンド方向を確認しやすくするためのチャート表示インジケーターです。 トレンド方向が一定条件で「上昇寄り」「下降寄り」と判断できる状態になったときに、チャート上へ矢印を表示します。 本製品は、矢印を単独の売買サインとして使用する目的ではありません。推奨する使い方は、上位足でトレンド方向を確認し、下位足ではユーザー独自のルールでエントリータイミングを判断する運用です。 概要 本インジケーターは、次の要素で方向判定を行います。 3本MAによるレジーム判定（方向の土台） 短期・中期・長期の3本MAを計算し、並び順で相場状態を分類します。 上昇レジーム：短期MA ＞ 中期MA ＞ 長期MA 下降レジーム：短期MA ＜ 中期MA ＜ 長期MA その他：レジームなし（MAが絡んでおり方向が明確でない状態） 短期MAの傾きフィルター（任意） 短期MAの傾きを、指定シフト間の差分で確認します（例：Shift1 と Shift3）。 一定以上の傾きがある場合のみ方向判定を有効にでき、横ばいに近い局面を除外し
FREE
Bitcoin 999
Ahmed Ragab Ramadan Abdelfattah
インディケータ
Bitcoin 999  - is a trend indicator that automatically analyzes the market and provides information about the trend and each of its changes, as well as giving signals for entering trades without redrawing! The indicator uses each candle, analyzing them separately. referring to different impulses - up or down impulse. Exact entry points into transactions for currencies, crypto, metals, stocks, indices!  Main functions: Accurate entry signals WITHOUT REPAINTING! Once a signal appears, it remains
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
インディケータ
Schaff Trend Cycleとは Schaff Trend Cycle（STC）は、トレンドの転換点をタイムリーに捉えるために設計されたオシレーター系インジケーターです。従来の移動平均やMACDと比較して、サイクル的な動きとモメンタムを組み合わせることで、トレンドの始まりと終わりをより明確に把握できます。 主な特徴 トレンド転換シグナルの明確化：上昇トレンドではサイクルラインが上向きに、下降トレンドでは下向きに推移します。 レンジ相場でのだましを抑制：サイクル周期を考慮した平滑化処理により、短期的なノイズを減少させます。 パラメーター調整が容易：期間や平滑化係数を変更するだけで、動作感度を初心者から上級者まで幅広く調整可能です。 計算ロジック概要 モメンタムの算出 指定期間の価格変化をもとに、短期および長期のモメンタムを計算します。 サイクル平滑化 モメンタムに対し、二重平滑化（ダブル・スムージング）を適用し、サイクル的な振動成分を抽出します。 正規化処理 0～100の範囲に正規化し、オシレーターとして表示します。 シグナル生成 水平ライン（通常は25と75）を上下に抜
FREE
Crossover MA Histogram
Mariusz Piotr Rodacki
インディケータ
The Cossover MA Histogram indicator is a simple tool showing the trend based on crossover of moving averages. Simply specify two mobving averages and addicional parameters like MA method and Applied price. When fast MA is above slow MA the histogram is green, indicating an uptrend. When MA fast is below MA slow the histogram is red, indicating an downtrend.
FREE
Multi Moving Average
Stefanus Wardoyo
インディケータ
This is simple indicator for displaying Multi Moving Average line in chart, with one single Indicator. Just place the indicator in your chart, select how many MAs you want to display.  And you are ready to go. Parameters can be changed on the fly by the control panel provided by the Indicator. This indicator are still in development, if you have any further feature request, please let me know in the comment.
FREE
RelicusRoad MACD v2
Relicus LLC
4.6 (5)
インディケータ
Moving Average Convergence Divergence（MACD）トレーディング戦略は、勢いとトレンドの方向の変化を特定するために使用される人気のあるテクニカル分析ツールです。 MACDは、26期間の指数移動平均（EMA）から12期間のEMAを引いて計算されます。 MACDの上には、トリガーとして機能する9期間のEMAである「シグナルライン」がプロットされます。 MACDラインがシグナルラインの上にある場合、MACDはブルッシュ領域と見なされ、下にある場合はベア領域と見なされます。トレーダーはこの情報を使用して、潜在的な買いと売りの機会を特定することがよくあります。 MACDは多目的な指標であり、さまざまな方法で使用できます。一般的な使用方法のいくつかは次のとおりです。 クロスオーバー：MACDラインがシグナルラインを上回るときにはブルッシュクロスオーバーが発生し、MACDラインがシグナルラインを下回るときにはベアクロスオーバーが発生します。 ダイバージェンス：MACDが新しい高値をつけている間に基礎となるセキュリティがそうでない場合、ブルッシュダイバージェンスが発
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
インディケータ
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
インディケータ
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
インディケータ
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
インディケータ
MACD indicator in MetaTrader 4/5 looks different than MACD does in most other charting software. That is because the MetaTrader 4/5 version of MACD displays the MACD line as a histogram when it is traditionally displayed as a line. Additionally, the MetaTrader 4/5 version computes the Signal line using an SMA, while according to MACD definition it is supposed to be an EMA. The MetaTrader 4/5 version also does not compute a true MACD Histogram (the difference between the MACD/Signal lines). This
FREE
Three Linear Regression Indicator CCH
Chi Hai Cao
インディケータ
The TLR indicator is a market trend identification indicator. The idea behind this indicator is to use 3 linear regression lines, one short-term, one medium-term, and one long-term. The UPTREND will be determined when: The long-term linear regression line and the medium-term linear regression line have an uptrend. The long-term linear regression line has an uptrend, the medium-term linear regression line has a sideway, and the short-term linear regression line has an uptrend. The DOWNTREND will
FREE
Macd Multi Time Frame FREE
FXsolutions
4.33 (3)
インディケータ
With the MACD Multi Time Frame indicator, you can spot divergences of higher timeframes while you are searching for pinpointed entries on lower timeframes. This FREE version of the indicator works only on EURUSD and GBPUSD. The full version of the indicator can be found here: MACD Multi Time Frame This blog post gives you REAL-TIME MACD Divergence Analysis for FREE and tips how to trade the divergences: REAL-TIME MACD Divergence Analysis The MACD Multi Time Frame gives you a very good overview o
FREE
Moving Average Timeframe
THE FWA COMPANY
インディケータ
THIS FREE INDICATOR ALLOWS YOU TO SET THE TIMEFRAME OF THE MA YOU WANT ON YOUR CHART For example, it's very useful if you want to trade the H4 200 SMA using a lower timeframe chart, to identify price reactions such as reversals, Wyckoff schematics, etc. ***Please comment, rate and share it to your friends if you like it*** ------------------------------------------------------------------------- Moving averages are popular technical indicators used to identify trends, support and resistance leve
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
インディケータ
Gann Made Easy は、ミスター・ギャンの理論を使用した取引の最良の原則に基づいた、プロフェッショナルで使いやすい外国為替取引システムです。 W・D・ガン。このインジケーターは、ストップロスとテイクプロフィットレベルを含む正確な買いと売りのシグナルを提供します。 PUSH通知を利用して外出先でも取引可能です。 購入後に私に連絡して、取引のヒント、ボーナス、および「GANN MADE EASY」EA アシスタントを無料で入手してください。 おそらく、ギャンの取引手法についてはすでに何度も聞いたことがあるでしょう。通常、ギャンの理論は初心者のトレーダーだけでなく、すでにある程度の取引経験がある人にとっても非常に複雑なものです。なぜなら、ギャンの取引手法は理論的にはそれほど簡単に適用できるものではないからです。私はその知識を磨き、最良の原則を私の外国為替インジケーターに組み込むために数年を費やしました。 このインジケーターは非常に簡単に適用できます。必要なのは、それをチャートに添付し、簡単な取引推奨事項に従うだけです。このインジケーターは常に市場分析の仕事を行い、取引の機会を探しま
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
インディケータ
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
インディケータ
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
インディケータ
M1 SNIPER は使いやすいトレーディングインジケーターシステムです。M1時間足向けに設計された矢印インジケーターです。M1時間足でのスキャルピングのためのスタンドアロンシステムとして、また既存のトレーディングシステムの一部としても使用できます。このトレーディングシステムはM1時間足での取引に特化して設計されていますが、他の時間足でも使用できます。元々、この手法はXAUUSDとBTCUSDの取引用に設計しましたが、他の市場においても役立つと考えています。 インジケーターのシグナルは、トレンドの方向と逆方向に取引できます。インジケーターのシグナルを利用して両方向に取引するのに役立つ特別な取引テクニックをご紹介します。この手法は、特別な動的なサポートとレジスタンスの価格帯を利用することに基づいています。 ご購入後、M1 SNIPER矢印インジケーターをすぐにダウンロードできます。さらに、M1 SNIPERツールのすべてのユーザーに、以下のスクリーンショットに表示されているApollo Dynamic SRインジケーターを無料で提供しています。この2つのインジケーターを組み合わせることで
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.14 (14)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
インディケータ
First 25 copies at $80, after that price becomes $149 (13 copies left) Gold Signal Pro is a powerful MT4 indicator designed to help traders spot strong price reactions in the market. It focuses on clear wick rejections , showing when price strongly rejects a level and often continues in the same direction. Gold Signal Pro is mainly built for scalping gold (XAUUSD) and works best on lower timeframes like M5 and M15 , where timing matters most. That said, it can also be used on any forex pair,
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
インディケータ
このインディケータは、当社の2つの製品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . のスーパーコンビネーションです。 このインジケーターは全ての時間枠で作動し、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱のインパルスをグラフで表示します。 このインジケータは、金、エキゾチックペア、商品、インデックス、先物など、あらゆるシンボルの通貨強度の加速度を表示することに特化されています。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨強度の加速度（インパルスまたは速度）を表示するために、任意のシンボルを9行目に追加できる、この種の最初のものです。 新しいアルゴリズムに基づいて構築され、潜在的な取引の特定と確認がさらに容易になりました。これは、通貨の強さや弱さが加速しているかどうかをグラフィカルに表示し、その加速の速度を測定するためです。加速すると物事は明らかに速く進みますが、これはFX市場でも同じです。つまり、反対方向に加速している通貨をペアリングすれば、潜在的に利益を生む取引を特定
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
インディケータ
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
インディケータ
Miraculous Indicator – ガン・スクエア・オブ・ナインに基づく100%非リペイントのFXおよびバイナリーツール この動画では、FXおよびバイナリーオプションのトレーダー向けに特別に開発された、非常に正確で強力な取引ツールである Miraculous Indicator を紹介しています。このインジケーターがユニークなのは、伝説的な ガン・スクエア・オブ・ナイン と ガンの振動の法則 に基づいている点で、現代の取引で利用できる最も正確な予測ツールの一つとなっています。 Miraculous Indicatorは 完全に非リペイント であり、ローソク足が確定した後にシグナルが変化したり消えたりすることはありません。つまり、見たものがそのまま利用できます。これにより、トレーダーは自信を持ってエントリーおよびエグジットを行うための信頼性と一貫性のある根拠を得ることができます。 主な特徴: ガン・スクエア・オブ・ナインとガン理論に基づいて構築 100%非リペイントのシグナルシステム すべての時間枠（M1、M5、H1、H4、日足、週足）で機能 FXおよびバイナリーオプション取引
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
インディケータ
トレンドインジケーター、1つのツールに組み込まれたすべての重要なトレンド機能を備えたトレンドトレーディングとフィルタリングのための画期的なユニークなソリューション！ これは、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームおよびマルチ通貨インジケーターです。 期間限定オファー: サポートおよびレジスタンス スクリーナー インジケーターは、たった 50 ドルで永久的にご利用いただけます。(元の価格 250 ドル) (オファー延長) トレンドスクリーナーは、チャート内のドットで矢印トレンドシグナルを提供するインジケーターに続く効率的なインジケーターです。 トレンド分析インジケーターで使用できる機能： 1.トレンドスキャナー。 2.最大利益分析を備えたトレンドライン。 3.トレンド通貨強度メーター。 4.アラート付きのトレンド反転ドット。 5.アラート付きの強いトレンドドット。 6.トレンド矢印 毎日の分析例、毎日のシグナルパフォーマンス...など、トレンドスクリーナーインジケーターを使用して、ここで見つけること
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確な
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
インディケータ
Apollo SR Master は、サポート/レジスタンスゾーンを利用した取引をより容易かつ確実にする特別な機能を備えたサポート/レジスタンスインジケーターです。このインジケーターは、ローカル価格の高値と安値を検出することで、タイムラグなしでリアルタイムにサポート/レジスタンスゾーンを計算します。そして、新たに形成されたSRゾーンを確認するために、インジケーターは特別なシグナルを表示します。このシグナルは、SRゾーンを実際の売りまたは買いシグナルとして考慮して使用できることを示します。この場合、SRゾーンの強度が高まり、SRエリアからの取引が成功する確率も高まります。これがこのインジケーターの基本的な考え方です。 SRゾーンは、ストップロスとテイクプロフィットの設定を容易にします。シグナルの方向に応じて、SRゾーンの上または下のスペースをストップロスとして設定できます。さらに、反対側のSRゾーンは、潜在的なテイクプロフィットエリアとして設定できます。 また、Apollo SRマスターインジケーターをご利用のすべてのユーザーには、「Apollo Price Action System」
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューションです。 このインディケータは、エキゾチックペア・コモディティ・インデックス・先物など、あらゆるシンボルの通貨の強さを表示することに特化したインディケータです。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨の強さを表示するために、9行目にどのシンボルでも追加することができます。独自の機能を多数搭載し、新しい計算式を採用したため、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールとなっています。新しいトレンドやスキャルピングチャンスのトリガーポイントを正確に把握することができるため、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアル：ここをクリック   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 すべての時間枠に対応します。あなたはすぐにトレンドを見ることができるようになります! 新しいアルゴリズムに基づいて設計されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱
Slayer Scalping
Abdulkarim Karazon
5 (2)
インディケータ
この指標は2つの利益確定レベルと非常に厳しいストップロスに焦点を当てており、m15以降の高時間枠で市場をスカルプすることを目指しています。これらの時間枠はスプレッドやブローカーの手数料の影響をあまり受けません。価格ダイバージェンス戦略に基づく買い/売りシグナルを提示し、強気のダイバージェンス条件が完全に満たされた際に買い矢印とtp/slレベルをプロットします。売り矢印も同様で、矢印はローソク足の終値に印刷され、ライブで再塗装されず、一部のシグナルはやや遅れて現れ、インジケーターに無視されてアラートを出しません。これは特定の市場状況(高いボラティリティやニュースの影響)におけるダイバージェンスの性質だからです。 なぜそれが機能するのか? .各信号の背後に良い戦略があります 。ライブで塗り直す必要はありません。 .どのペアでも使えます。 .安定したパフォーマンスを提供 おすすめ : 。より長い期間の使用 。インジケーターの主な周期を変えると信号の品質が変わります。入力は1つなので、各ペアの最適な周期を探してください 。高スプレッドの取引は避けてください。生のスプレッドアカウントを
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
インディケータ
Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
インディケータ
トレンドラインプロ   市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。 分かりますか     BOSライン   複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。 インジケーターが示す内容: 本当の変化   トレンド（BOSライン） 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。 繰り返しエントリ       主要プレーヤーの補充 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュ
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
インディケータ
現在20%OFF! このダッシュボードは、複数のシンボルと最大9つのタイムフレームで動作するソフトウェアの非常に強力な部分です。 このソフトは、弊社のメインインジケーター（ベストレビュー：Advanced Supply Demand）をベースにしています。    Advanced Supply Demand ダッシュボードは、素晴らしい概要を提供します。それは示しています。  ゾーン強度評価を含むフィルタリングされた需給値。 ゾーン内/ゾーンへのPips距離。 ネストされたゾーンがハイライトされます。 選択されたシンボルの4種類のアラートを全ての（9）時間枠で提供します。 それはあなたの個人的なニーズに合わせて高度に設定可能です。 あなたの利益! すべてのトレーダーにとって最も重要な質問です。 市場に参入するのに最適なレベルはどこか？ 成功のチャンスとリスク/リターンを得るために、強力な供給/需要ゾーン内またはその近くで取引を開始します。 損切りの最適な位置はどこですか？ 最も安全なのは、強力な供給/需要ゾーンの下/上にストップを置くことです。 最適な利益
Slayer Binary
Abdulkarim Karazon
5 (1)
インディケータ
スレイヤーバイナリーは、1キャンドルストライク矢印インジケーターのバイナリーオプションです。この指標は、聖杯を求める人向けではなく、一般的な取引に対して非現実的なアプローチです。この指標は一定のヒット率を示し、資金管理と日々の目標と組み合わせて使えば、さらに信頼性が高まります。インジケーターには以下に記載される多くの機能が備わっています: 特徴 再塗装なし:インジケーターは矢印をライブで再塗装しません。一度矢印が出ると、価格が逆方向に動いても矢印はその位置に留まります。 統計パネル:総合勝率%や最大損失勝ちシグナルなどの指標パフォーマンス統計を表示するパネル ダイバージェンスに基づく実証済み論理:この指標はダイバージェンス戦略を用いて売買矢印を決定します。 6つ以上の追加フィルター:インジケーターには勝率を上げ、無限のコンボを試せるための多数の追加フィルターがあります。 どうやってトレードするの? 単純に上向き矢印が出たときにコール/買いを開き、その期間の次のローソク足で取引を閉じればいいだけです...売却/プットシグナルも逆です。 日々の目標、例えば3勝者を挙げてから取引を停止す
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
インディケータ
市場の2つの基本原則に基づく日中戦略。 このアルゴリズムは、追加のフィルターを使用したボリュームと価格の波の分析に基づいています。インディケータのインテリジェントアルゴリズムは、2つの市場要因が1つに結合した場合にのみシグナルを出します。インディケータは、より高い時間枠のデータを使用して、M1チャート上の特定の範囲の波を計算します。そして波を確認するために、インジケーターはボリュームによる分析を使用します。 このインディケータはレディトレーディングシステムです。トレーダーが必要とするのは、信号に従うことだけです。また、インジケーターはあなた自身の取引システムの基礎になることができます。取引はミニッツチャートでのみ行われます。 インジケーターがMTFの原則を使用しているという事実にもかかわらず、インジケーターのアルゴリズムは可能な限り安定しています。 購入後、必ず私に書いてください！私の取引設定と推奨事項をあなたと共有します！
BlueDigitsFx OBV Divergence
Ziggy Janssen
4.84 (25)
インディケータ
MT5版はこちらから： https://www.mql5.com/en/market/product/50538 Telegramチャンネル＆グループ： https://t.me/bluedigitsfx VIPグループアクセス： 有料製品の購入証明を当方の受信箱にお送りください 推奨ブローカー： https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx OBV Divergence — MT4向けの強力なインジケーター、OBVのダイバージェンスを検出し市場の反転を予測 BlueDigitsFx OBV Divergenceインジケーターは、価格とオンバランスボリューム（OBV）を分析し、強気および弱気のダイバージェンスを自動検出します。これにより、トレンドの反転または継続の早期シグナルを提供します。価格の動きと出来高のパターンのダイバージェンスを強調することで、高確率のエントリーおよびエグジットポイントを見つけるのに役立ちます。 主な機能 強気および弱気のOBVダイバージェンスを自動検出 全ての時間足および通貨ペアに対応 ポップア
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
インディケータ
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
インディケータ
F-16 Plane Indicatorをご紹介します。これは、取引体験を革新するために設計された最先端のMT4ツールです。F-16戦闘機の無類のスピードと精度に触発され、このインジケーターは高度なアルゴリズムと最新技術を組み合わせ、金融市場で比類のないパフォーマンスを提供します。 F-16 Plane Indicatorを使用すると、リアルタイムの分析と高精度な取引シグナルの生成が可能で、競争相手を圧倒します。ダイナミックな機能により、さまざまな資産クラスで利益を見つけることができ、自信を持って的確な決定を行うことができます。 使いやすいインターフェースを備えたF-16 Plane Indicatorは、人気のあるMetaTrader 4プラットフォームとシームレスに統合され、スムーズで効率的な取引プロセスを実現します。初心者のトレーダーでも経験豊富なプロフェッショナルでも、このインジケーターは独自の取引スタイルと好みに合わせて簡単にカスタマイズすることができます。 F-16 Plane Indicatorのパワーを体感し、市場のトレンドを精密かつ敏捷にナビゲートします。高度なチャー
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
インディケータ
Friends, we present to your attention our new Forex Gump Laser indicator. Since there are no designers in our team, but mainly mathematicians, financiers, programmers and traders, we did not make any special changes in the indicator design. In appearance, it resembles the usual Forex Gump. On the other hand, Forex Gump has become not just the name of an indicator, it is a brand. And we try to preserve the corporate identity in all its varieties. The whole essence of the indicator in its operatio
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
インディケータ
KATANA Scalper for MT4  製品概要 KATANA Scalper for MT4 は、MetaTrader 4プラットフォーム向けに最適化された高度なテクニカル分析インジケーターです。本製品は、短期取引（スキャルピング・デイトレード）において最も課題となる「価格ノイズ」と「反応の遅延」を同時に解決することを目的に設計されました。 独自の信号処理アルゴリズムにより、相場の表層的な乱高下を排除し、統計的に優位性の高い「モメンタムの芯」を抽出します。複雑な相場をシンプルに構造化し、トレーダーが客観的なデータに基づいて精密な判断を下すための視覚的インターフェースを提供します。 導入による5つの技術的メリット 1. 非線形アルゴリズムによるノイズ除去と低ラグの実現 従来の移動平均線やオシレーターは、平滑化を行うほど反応が遅れる（ラグが発生する）という数学的課題がありました。本ツールは独自の非線形ロジックを用いることで、価格の急変に即座に追従しながら、トレンドに影響しない微細なノイズのみを効果的にフィルタリングします。 2. 適応型ボラティリティフィルターによる環境
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
インディケータ
Scalper Vault は、スキャルピングを成功させるために必要なすべてを提供するプロフェッショナルなスキャルピング システムです。このインジケーターは、外国為替およびバイナリー オプションのトレーダーが使用できる完全な取引システムです。推奨される時間枠は M5 です。 システムは、トレンドの方向に正確な矢印シグナルを提供します。また、トップとボトムのシグナルとギャン マーケット レベルも提供します。 インジケーターは、プッシュ通知を含むすべてのタイプのアラートを提供します。 インジケータの購入後にご連絡ください。私の個人的な取引の推奨事項と素晴らしいボーナス指標を無料で共有します! 幸せで有益な取引をお祈りします！
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
インディケータ
MT5バージョンはこちらからご利用いただけます： https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Telegramチャンネル＆グループ： https://t.me/bluedigitsfx V.I.Pグループアクセス： 有料商品の購入証明を当方の受信箱へ送信してください 推奨ブローカー： https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — MT4用の強力な反転およびブレイクアウト検出システム 初心者から上級者まで使いやすい、マーケット構造の変化、ブレイクアウト、トレンド反転を視覚的に捉えるオールインワンのノンリペイントインジケーターです。 本インジケーターは「123」パターンに従って動作します： ステップ1: 新しい高値または安値をビッグアローで表示し、エキゾーストポイント（勢いの弱まり）を示します ステップ2: 構造のブレイクを知らせ、トレンド反転の可能性を示唆します ステップ3: リトルアローとサポート/レジスタンスドットでエントリーを確定します
作者のその他のプロダクト
Triple Filter MACD Signal
Damir Ibragimov
インディケータ
Triple Filter Triple Filter — это профессиональный сигнальный индикатор для терминалов MetaTrader 4 , основанный на многоуровневой фильтрации рыночного импульса. Индикатор сочетает в себе три классических инструмента технического анализа — MACD, RSI и EMA , выстроенных в строгую логическую цепочку, что позволяет значительно сократить количество ложных сигналов. Индикатор разработан для стабильной торговли без перерисовки и одинаково корректно отображается на разных таймфреймах. ️ Принцип ра
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信