CCI Overbought

Overbought — это профессиональный индикатор перекупленности и перепроданности, построенный на основе CCI с EMA-сглаживанием. Индикатор помогает находить потенциальные точки разворота рынка и фильтровать шум стандартного CCI.

Индикатор работает в отдельном окне и подходит для любых торговых инструментов и таймфреймов.

🔹 Основные возможности

  • Сглаженная линия CCI (EMA smoothing)

  • Чёткие уровни перекупленности и перепроданности

  • Стрелочные сигналы BUY / SELL

  • Алгоритм без перерисовки

  • Корректные алерты только на новом баре

  • Минимальная нагрузка на терминал

📈 Торговые сигналы

  • SELL — когда индикатор пересекает верхний уровень сверху вниз

  • BUY — когда индикатор пересекает нижний уровень снизу вверх

Сигналы отображаются стрелками и могут сопровождаться:

  • звуковым оповещением

  • push-уведомлением

  • стандартным alert

⚙️ Настройки

  • Период CCI

  • Период сглаживания (EMA)

  • Масштабирование значения

  • Верхний и нижний уровни

  • Включение/отключение алертов, звука и push-уведомлений

✅ Преимущества

  • Не перерисовывается

  • Подходит для скальпинга, интрадей и свинга

  • Отлично сочетается с трендовыми стратегиями

  • Простая визуализация без перегрузки графика

🛠 Рекомендации

Для повышения точности сигналов рекомендуется использовать индикатор:

  • в направлении основного тренда

  • совместно с уровнями поддержки/сопротивления

  • в комбинации с price action или MA-фильтром


