CCI Overbought
- 指标
- Damir Ibragimov
- 版本: 1.50
Overbought – Smoothed CCI Indicator with Signals
Overbought — это профессиональный индикатор перекупленности и перепроданности, построенный на основе CCI с EMA-сглаживанием. Индикатор помогает находить потенциальные точки разворота рынка и фильтровать шум стандартного CCI.
Индикатор работает в отдельном окне и подходит для любых торговых инструментов и таймфреймов.
🔹 Основные возможности
-
Сглаженная линия CCI (EMA smoothing)
-
Чёткие уровни перекупленности и перепроданности
-
Стрелочные сигналы BUY / SELL
-
Алгоритм без перерисовки
-
Корректные алерты только на новом баре
-
Минимальная нагрузка на терминал
📈 Торговые сигналы
-
SELL — когда индикатор пересекает верхний уровень сверху вниз
-
BUY — когда индикатор пересекает нижний уровень снизу вверх
Сигналы отображаются стрелками и могут сопровождаться:
-
звуковым оповещением
-
push-уведомлением
-
стандартным alert
⚙️ Настройки
-
Период CCI
-
Период сглаживания (EMA)
-
Масштабирование значения
-
Верхний и нижний уровни
-
Включение/отключение алертов, звука и push-уведомлений
✅ Преимущества
-
Не перерисовывается
-
Подходит для скальпинга, интрадей и свинга
-
Отлично сочетается с трендовыми стратегиями
-
Простая визуализация без перегрузки графика
🛠 Рекомендации
Для повышения точности сигналов рекомендуется использовать индикатор:
-
в направлении основного тренда
-
совместно с уровнями поддержки/сопротивления
-
в комбинации с price action или MA-фильтром