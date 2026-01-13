2MA + BB PRO MTF - Fortgeschrittener Trendbestätigungsindikator

2MA + BB PRO MTF ist ein professioneller Multi-Timeframe-Trendbestätigungsindikator, der für Händler entwickelt wurde, die qualitativ hochwertige, nicht nachzeichnende Signale wünschen, die auf die Marktstruktur in höheren Timeframes abgestimmt sind.

Dieser Indikator kombiniert die Logik des doppelten gleitenden Durchschnitts, die Trendbestätigung in einem höheren Zeitrahmen, den Volatilitätskontext der Bollinger Bänder und die ATR-basierte Filterung der Momentumstärke, um minderwertige Einstiegssignale zu eliminieren und sich nur auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren.

🚀 Hauptmerkmale

✔ Multi-Timeframe (MTF) Trend Filter

✔ Verwendet NUR geschlossene Kerzen auf höherem Timeframe (kein Repainting)

✔ TrendTF MA Cross Direction Lock

✔ Trades nur innerhalb eines definierten Fensters nach TrendTF Cross erlaubt

✔ ATR-basierter Stärke (Momentum) Score Filter

✔ Optionaler Bollinger Bands Filter

✔ Saubere Buy / Sell Pfeile

✔ Informatives On-Chart Control Panel

✔ Vollständig anpassbare Parameter

✔ Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen

✔ Geeignet für Forex, Gold, Krypto, Indizes

🧠 Wie es funktioniert

- Einstiegssignale werden durch das Kreuzen der MA1 / MA2 im aktuellen Zeitrahmen generiert

- Die Trendrichtung wird von einem höheren Zeitrahmen (TrendTF) bestätigt

- Signale sind nur in Richtung des letzten TrendTF MA-Kreuzes erlaubt

- Einstiegssignale sind nur für eine begrenzte Anzahl von TrendTF-Balken nach dem Kreuz gültig

- Schwache Signale werden mit Hilfe einer ATR-basierten Stärkebewertung gefiltert

- Der optionale Bollinger Bands-Filter fügt Volatilitätskontext hinzu

Alle Berechnungen basieren nur auf geschlossenen Kerzen, so dass ein nicht-repainting Verhalten gewährleistet ist.

⚙ Empfohlene Einstellungen

- Einstiegszeitrahmen: M15 - H1

- Trend-Zeitrahmen (TrendTF): H1 oder H4

- Beste Performance in trendigen Märkten

⚠ Risikohinweis

Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden und eignet sich möglicherweise nicht für alle Anleger.

Dieser Indikator wird nur zu Bildungs- und Analysezwecken bereitgestellt und stellt keine Finanzberatung dar.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

© investmentrota - Alle Rechte vorbehalten