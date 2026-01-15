Trade Assistant Pro Multi

Trade Assistant PRO Multi (MT4) ist ein fortschrittliches Multi-Timeframe Scoring Dashboard, das 16+ technische Signale in eine klare 0-100 Bewertung und eine einfache Entscheidung umwandelt:
KAUFEN ≥ 70 | ❌ VERKAUFEN ≤ 30 | ⏳ WARTEN

Er kombiniert klassische Oszillatoren und Trend-Tools mit einem dynamischen TREND/RANGE-Regime, H4/D1-Bias-Gate, RSI-Divergenz-Bonus und intelligenten Sicherheitsfiltern wie Spread- und ATR-Volatility-Spike-Schutz.


Trade Assistant PRO Multi (MT4) ist ein professioneller Indikator zur Entscheidungsunterstützung, der Händlern hilft, die Marktrichtung über mehrere Zeitrahmen hinweg mit einem transparenten 0-100-Scoring-System schnell zu beurteilen.

Wichtigste Merkmale

  • Multi-Timeframe Dashboard (MTF): Überwachen Sie Signale von M5 bis W1 (konfigurierbar) in einem einzigen Panel.

  • Punktesystem (0-100): Ein gewichtetes Abstimmungsmodell normalisiert alle Indikatoren zu einem einzigen, klaren Ergebnis.

  • Klare Entscheidungen:

    • KAUFEN, wenn Score ≥ 70

    • VERKAUFEN, wenn Score ≤ 30

    • Ansonsten WARTEN

Enthaltene Indikatoren (insgesamt 16)

Kernsatz:

  • Stochastik, RSI, CCI (Einstieg + Trend), MACD, ADX, EMA Trendfilter, MFI

  • Bollinger Bänder, Parabolic SAR, Ichimoku-Wolke

Extra Bestätigungsset:

  • Williams %R, Momentum, OBV-Steigung, DeMarker, Hüllkurven

Intelligente Logik und Filter

  • Dynamische Regime-Erkennung (TREND / RANGE): Verstärkt automatisch Trend-Tools in Trends und Oszillator-Tools in Bereichen.

  • MTF-Gate (H4 & D1 Bias): Optionale Bestätigung für höhere Zeitrahmen, die die Bewertung verbessern oder verschlechtern kann.

  • RSI-Divergenz-Modul: Fügt einen Bonus hinzu, wenn eine bullische/bärische Divergenz erkannt wird.

  • Risiko/Sicherheits-Filter:

    • Spread-Filter (Strafe, wenn der Spread hoch ist)

    • Session-Filter (Handel nur innerhalb der bevorzugten Stunden)

    • ATR-Volatilitätsspitzenfilter (erzwingt WARTEN bei abnormaler Volatilität)

Handelsplanung (On-Chart-Vorschläge)

  • Zeigt Einstiegs-/SL-/TP-Vorschläge unter Verwendung von ATR-Multiplikatoren an (Chart-Zeitrahmen).

Warnungen (optional)

  • Pop-up-Warnungen, E-Mail-Warnungen und Push-Benachrichtigungen mit Abkühlungssteuerung.

Hinweis: Dieses Tool liefert nur analytische Signale und Handelsunterstützung. Es führt keine Trades automatisch aus.


