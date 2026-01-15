Trade Assistant Pro Multi
- Indikatoren
- Sumeyye Emine Karakas
- Version: 2.50
- Aktivierungen: 5
Trade Assistant PRO Multi (MT4) ist ein fortschrittliches Multi-Timeframe Scoring Dashboard, das 16+ technische Signale in eine klare 0-100 Bewertung und eine einfache Entscheidung umwandelt:
✅ KAUFEN ≥ 70 | ❌ VERKAUFEN ≤ 30 | ⏳ WARTEN
Er kombiniert klassische Oszillatoren und Trend-Tools mit einem dynamischen TREND/RANGE-Regime, H4/D1-Bias-Gate, RSI-Divergenz-Bonus und intelligenten Sicherheitsfiltern wie Spread- und ATR-Volatility-Spike-Schutz.
Trade Assistant PRO Multi (MT4) ist ein professioneller Indikator zur Entscheidungsunterstützung, der Händlern hilft, die Marktrichtung über mehrere Zeitrahmen hinweg mit einem transparenten 0-100-Scoring-System schnell zu beurteilen.
Wichtigste Merkmale
Multi-Timeframe Dashboard (MTF): Überwachen Sie Signale von M5 bis W1 (konfigurierbar) in einem einzigen Panel.
Punktesystem (0-100): Ein gewichtetes Abstimmungsmodell normalisiert alle Indikatoren zu einem einzigen, klaren Ergebnis.
Klare Entscheidungen:
KAUFEN, wenn Score ≥ 70
VERKAUFEN, wenn Score ≤ 30
Ansonsten WARTEN
Enthaltene Indikatoren (insgesamt 16)
Kernsatz:
Stochastik, RSI, CCI (Einstieg + Trend), MACD, ADX, EMA Trendfilter, MFI
Bollinger Bänder, Parabolic SAR, Ichimoku-Wolke
Extra Bestätigungsset:
Williams %R, Momentum, OBV-Steigung, DeMarker, Hüllkurven
Intelligente Logik und Filter
Dynamische Regime-Erkennung (TREND / RANGE): Verstärkt automatisch Trend-Tools in Trends und Oszillator-Tools in Bereichen.
MTF-Gate (H4 & D1 Bias): Optionale Bestätigung für höhere Zeitrahmen, die die Bewertung verbessern oder verschlechtern kann.
RSI-Divergenz-Modul: Fügt einen Bonus hinzu, wenn eine bullische/bärische Divergenz erkannt wird.
Risiko/Sicherheits-Filter:
Spread-Filter (Strafe, wenn der Spread hoch ist)
Session-Filter (Handel nur innerhalb der bevorzugten Stunden)
ATR-Volatilitätsspitzenfilter (erzwingt WARTEN bei abnormaler Volatilität)
Handelsplanung (On-Chart-Vorschläge)
Zeigt Einstiegs-/SL-/TP-Vorschläge unter Verwendung von ATR-Multiplikatoren an (Chart-Zeitrahmen).
Warnungen (optional)
Pop-up-Warnungen, E-Mail-Warnungen und Push-Benachrichtigungen mit Abkühlungssteuerung.
Hinweis: Dieses Tool liefert nur analytische Signale und Handelsunterstützung. Es führt keine Trades automatisch aus.