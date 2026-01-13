Market Power Index MPI MT4

Marktmacht-Index (MPI): Das Schlachtfeld der Trader-Intelligenz

Wenn Bullen und Bären aufeinanderprallen, zeigt Ihnen der MPI, wer der Gewinner ist. Er misst in Echtzeit das Kräfteverhältnis zwischen Bullen (Käufern) und Bären (Verkäufern) in einem bestimmten Markt.

Jetzt können Sie mit dem einzigen Indikator, der beide Seiten des Marktes gleichzeitig misst, fundierte Entscheidungen treffen!

Professionelle Marktanalyse, vereinfacht für jeden Trader.

Verfügbar für die Plattformen mt4 und mt5.

Derzeit mit 40% Rabatt! Zu einem Sonderpreis von nur 30usd statt 50usd. Dieses Angebot ist gültig bis zum 31. Januar 2026.

Wer braucht das?

Forex-Händler ( alle Erfahrungsstufen)

alle Erfahrungsstufen) Daytrader und Scalper , die Einstiegs-/Ausstiegssignale suchen

Einstiegs-/Ausstiegssignale Swing Trader , die eine Trendbestätigung suchen

, eine Trendbestätigung suchen Liebhaber der technischen Analyse , die mehrere Indikatoren verwenden

mehrere Indikatoren verwenden Kryptowährungs-Händler

Aktien- und Futures-Händler

Handelsausbilder und Signalanbieter

Warum MPI?

1. Sehen Sie, wer die Schlacht gewinnt

Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren, die nur die Kursbewegung anzeigen, enthüllt MPI dieKraft hinter der Bewegung. Beobachten Sie in Echtzeit, wie Bullen und Bären um die Kontrolle kämpfen.

2. Kristallklare Visualisierung

Grüne Linie = Bullenmacht (Kaufdruck)

Bullenmacht (Kaufdruck) Rote Linie = Bärenmacht (Verkaufsdruck)

Bärenmacht (Verkaufsdruck) 50 Level = Gleichgewichtspunkt

Wenn eine Linie die 50 überschreitet, wissen Sie, wer den Markt beherrscht.

3. Vielseitige Handelsanwendungen

Trend-Bestätigung : Hohe Bullenstärke bestätigt Aufwärtstrends

: Hohe Bullenstärke bestätigt Aufwärtstrends Umkehrsignale : Achten Sie auf Machtverschiebungen bei Extremen

: Achten Sie auf Machtverschiebungen bei Extremen Divergenz-Handel : Erkennen Sie, wenn Preis und Energie nicht übereinstimmen

: Erkennen Sie, wenn Preis und Energie nicht übereinstimmen Einstiegs-/Ausstiegszeitpunkt: Einsteigen, wenn Ihre Seite an Macht gewinnt

4. Funktioniert auf allen Timeframes & Märkten

Von M1 Scalping bis D1 Positionshandel. Forex, Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffe - wenn etwas gehandelt wird, misst MPI es.

Die meisten Trader verlassen sich auf nachlaufende Indikatoren, die Ihnen sagen, was passiert ist. MPI zeigt Ihnen das aktuelle Kräfteverhältnis und hilft Ihnen, mit der Gewinnerseite zu handeln, nicht gegen sie. Stop Guessing. Beginnen Sie zu messen.





Technische Merkmale

Anpassbare Glättungsperiode ( Standard: 20)

Standard: 20) Separates Indikatorfenster für eine klare Analyse

klare Analyse Leichtgewichtig und effizient ( keine Verzögerung, kein Neuladen)

keine Verzögerung, kein Neuladen) Professionelles Farbschema ( anpassbar)

anpassbar) Einfach zu interpretieren für Anfänger, leistungsstark für Profis

Anfänger, leistungsstark für Profis Warnung ( Systemalarm, mobile Benachrichtigungen, E-Mail-Benachrichtigungen)

Systemalarm, mobile Benachrichtigungen, E-Mail-Benachrichtigungen) Anpassbare Anzeige von Crossovers im Hauptchart

Wenn die grüne Linieüber der 50er-Marke liegt, gewinnen die Bullen. Wenn die rote Linieüber der 50er-Marke liegt, gewinnen die Bären.

Schlussfolgerung

Wenn Sie irgendwelche Probleme mit diesem Produkt haben oder benutzerdefinierte Modifikationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, mir eine DM zu senden und ich würde Ihnen so schnell wie möglich helfen!

Der Quellcode für mt4 und mt5 sind auch mit einem 40% Rabatt erhältlich, derzeit bei 300usd. Nach diesem Aktionszeitraum geht der Preis auf 500usd zurück.

Sie erhalten beide Versionen für den oben genannten Preis.

Vielen Dank für Ihre Zeit!

Risiko-Haftungsausschlüsse

"Der Market Power Index (MPI) ist ein technisches Analyseinstrument. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel birgt das Risiko von Verlusten. Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement und handeln Sie nie mit Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren."