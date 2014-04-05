Dual line MACD MT5

Dieser Indikator ist eine verbesserte Visualisierung des klassischen MACD.

Er zeigt zwei Kurven (MACD-Linie und Signal-Linie) zusammen mit einem Histogramm an, das aus der Differenz zwischen den beiden Linien berechnet wird.

Das Histogramm ändert automatisch seine Farbe oberhalb und unterhalb der Nulllinie, so dass die Richtung des Momentums auf einen Blick erkennbar ist.

Der Indikator folgt der Standard-MACD-Berechnungslogik und konzentriert sich auf eine klare und einfache Darstellung, geeignet für Händler, die eine klassische und leichtgewichtige MACD-Anzeige bevorzugen.

===================================================================================

Wenn Sie Ideen für Erweiterungen oder kundenspezifische Funktionen haben, können Sie mich gerne kontaktieren.