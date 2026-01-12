Dual line MACD MT5

Este indicador es una visualización mejorada del clásico MACD.

Muestra dos curvas (línea MACD y línea de señal) junto con un histograma calculado a partir de la diferencia entre las dos líneas.

El histograma cambia automáticamente de color por encima y por debajo de la línea cero, haciendo que la dirección del impulso sea más fácil de identificar de un vistazo.

El indicador sigue la lógica estándar de cálculo MACD y se centra en una presentación clara y sencilla, adecuada para los operadores que prefieren una visualización MACD clásica y ligera.

Si tiene ideas para mejoras o características personalizadas, puede ponerse en contacto conmigo.