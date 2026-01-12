Dual line MACD MT5

Este indicador es una visualización mejorada del clásico MACD.
Muestra dos curvas (línea MACD y línea de señal) junto con un histograma calculado a partir de la diferencia entre las dos líneas.

El histograma cambia automáticamente de color por encima y por debajo de la línea cero, haciendo que la dirección del impulso sea más fácil de identificar de un vistazo.

El indicador sigue la lógica estándar de cálculo MACD y se centra en una presentación clara y sencilla, adecuada para los operadores que prefieren una visualización MACD clásica y ligera.

===================================================================================

Si tiene ideas para mejoras o características personalizadas, puede ponerse en contacto conmigo.
Modificaciones a medida y versiones personalizadas de este indicador pueden ser desarrolladas bajo petición.
Otros productos de este autor
Double MA cross alarm
Chaoping Huang
Indicadores
Alarma de media doble, parámetros chinos completos, fácil de usar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- & nbsp; Puede ponerse en contacto conmigo aquí https://www.mql5.com/zh/users/chaoping0326 Puede llevar a cabo MT4, MT5 indicadores, EA personalización Proyectos de programación a largo plazo(MT4 desde 2012,MT5 desde 2016). Tener muy buena capacidad de programación, ajuste de parámetros razonables y una buena comprensión d
KDJ domestic index translation
Chaoping Huang
Indicadores
Indicador KDJ, traducido del código nacional, con línea J -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- & nbsp; Puede ponerse en contacto conmigo aquí https://www.mql5.com/zh/users/chaoping0326 Puede llevar a cabo MT4, MT5 indicadores, EA personalizado Proyectos de programación a largo plazo(MT4 desde 2012,MT5 desde 2016). Tener muy buena capacidad de programación, ajuste de parámetros razonables y una buena comprensión de las nece
Double line MACD
Chaoping Huang
Indicadores
MACD de doble línea -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- & nbsp; Puede ponerse en contacto conmigo aquí https://www.mql5.com/zh/users/chaoping0326 Puede llevar a cabo MT4,MT5 indicadores,EA personalización. Proyectos de programación a largo plazo(MT4 desde 2012,MT5 desde 2016). Tener muy buena capacidad de programación, ajuste de parámetros razonables y una buena comprensión de las necesidades de los clientes. Por favor, p
Automatically set stop loss and profit
Chaoping Huang
Utilidades
Establezca automáticamente Stop Loss y Take Profit, los parámetros están en chino, puede añadir automáticamente Stop Loss y Take Profit (pips de distancia) a la orden. Puede controlar sólo una divisa a la vez o todas las divisas a la vez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- & nbsp; Puede ponerse en contacto conmigo aquí https://www.mql5.com/zh/users/chaoping0326 Puede llevar a cabo MT4, MT5 indicadores, EA personalización
Marked average price
Chaoping Huang
Utilidades
Marque el precio medio y la cantidad del LOTE de órdenes de COMPRA y órdenes de VENTA para el símbolo actual -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Puedes preguntarme cualquier duda en mensajes privados https://www.mql5.com/en/users/chaoping0326 Personalización de indicadores y EA para MT4 y MT5 está disponible. Proyecto de programación a largo plazo (MT4 desde 2012, MT5 desde 2016). Buenas habilidades de programación, ajust
Trailing Stop and Break Even
Chaoping Huang
Utilidades
Establecer Trailing Stop y Break Even para el símbolo actual -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Puedes preguntarme cualquier duda en mensajes privados https://www.mql5.com/en/users/chaoping0326 Personalización de indicadores y EA para MT4 y MT5 está disponible. Proyecto de programación a largo plazo (MT4 desde 2012, MT5 desde 2016). Buenas habilidades de programación, ajustes de parámetros razonables y buena comprensión
N second K line graph
Chaoping Huang
Utilidades
Gráfico K-line de N segundos, personalizable, monitorización de varios segundos de varios símbolos simultáneamente, todos los parámetros chinos, fácil de usar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Puedes preguntarme cualquier duda en mensajes privados https://www.mql5.com/en/users/chaoping0326 Personalización de indicadores y EA para MT4 y MT5 está disponible Proyecto de programación a largo plazo (MT4 desde 2012, MT5 desde
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario