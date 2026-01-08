Drawdown Protector Expert

1. Wählen Sie Tägliches Drawdown-Limit Kontotag Startsaldo in Prozent.

2. Wählen Sie Limit Reset Zeit (Broker Server Zeit).



DD Protector V1.1 ist ein spezialisierter Expert Advisor (EA), der für die MetaTrader 5 (MT5) Plattform entwickelt wurde und sich auf das Risikomanagement im Forex- und Propfirm-Brokerhandel konzentriert. Er fungiert als Schutz, indem er den täglichen Drawdown Ihres Kontos - den prozentualen Rückgang des Eigenkapitals gegenüber dem Startsaldo des Tages - überwacht und automatisch eingreift, um übermäßige Verluste zu verhindern. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Anpassbares Drawdown-Limit : Sie legen einen maximalen täglichen Drawdown-Prozentsatz fest (z. B. 5 %), der auf dem Startsaldo des Kontos zum Zeitpunkt der Rücksetzung basiert.

Schließung des Handels bei Überschreitung des Limits : Wenn der Drawdown das von Ihnen festgelegte Limit erreicht oder überschreitet, schließt der EA sofort alle offenen Trades, um den aktuellen Stand zu sichern und weitere Verluste zu verhindern.

Deaktivierung des Handels : Sobald das Limit erreicht ist, verhindert der EA, dass neue Trades eröffnet werden, indem er alle Trades, die versuchen, ausgeführt zu werden, sofort schließt und somit alle Handelsaktivitäten für den Tag pausiert.

Täglicher Reset mit benutzerdefinierter Zeit: Der EA setzt sich automatisch zu einer von Ihnen festgelegten Zeit zurück (z. B. Mitternacht Brokerzeit oder eine beliebige benutzerdefinierte Stunde/Minute), berechnet den Startsaldo neu und aktiviert den normalen Handel wieder. Dadurch wird ein kontinuierlicher Schutz gewährleistet, während die von früheren Tagen übertragenen Trades im Rahmen des neuen Tageslimits gehandelt werden.

Dieser EA bietet Händlern einen robusten Drawdown-Schutz, der für den Erhalt des Kapitals in volatilen Märkten entscheidend ist. Er trägt dazu bei, emotionale Entscheidungen während Verlustphasen abzumildern, erzwingt Disziplin durch automatisierte Regeln und reduziert das Risiko von Kontoblows - und spart so im Laufe der Zeit möglicherweise erhebliche Mittel. Er ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler geeignet und fördert nachhaltige Handelsstrategien, so dass Sie sich auf die Analyse und die Ausführung konzentrieren können, während der EA das Sicherheitsnetz übernimmt und letztlich die langfristige Rentabilität und den Seelenfrieden verbessert.