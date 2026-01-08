Drawdown Protector Expert

1. Seleccione el porcentaje de saldo inicial diario de la cuenta.

2. 2. Seleccione la hora de reinicio del límite (hora del servidor del broker).



DD Protector V1.1 es un Asesor Experto especializado (EA) diseñado para la plataforma MetaTrader 5 (MT5), centrándose en la gestión de riesgos en el comercio de divisas y corredores propfirm. Actúa como una salvaguardia mediante el control de la reducción diaria de su cuenta - el porcentaje de disminución de la equidad desde el saldo inicial del día - e interviene automáticamente para evitar pérdidas excesivas. Entre sus principales funciones se incluyen:

Límite de reducción personalizable : Puede establecer un porcentaje máximo de reducción diaria (por ejemplo, el 5%) en función del saldo inicial de la cuenta en el momento de la reinicialización.

: Puede establecer un porcentaje máximo de reducción diaria (por ejemplo, el 5%) en función del saldo inicial de la cuenta en el momento de la reinicialización. Cierre de la operación cuando se supera el límite : Si la reducción alcanza o supera el límite establecido, el EA cierra inmediatamente todas las operaciones abiertas para bloquear el estado actual y evitar más pérdidas.

: Si la reducción alcanza o supera el límite establecido, el EA cierra inmediatamente todas las operaciones abiertas para bloquear el estado actual y evitar más pérdidas. Desactivación de Operaciones : Una vez que se alcanza el límite, impide que se abran nuevas operaciones cerrando instantáneamente cualquiera que intente ejecutarse, pausando efectivamente toda la actividad de negociación del día.

de : Una vez que se alcanza el límite, impide que se abran nuevas operaciones cerrando instantáneamente cualquiera que intente ejecutarse, pausando efectivamente toda la actividad de negociación del día. Reinicio diario con hora definida por el usuario: El EA se reinicia automáticamente a la hora que usted especifique (por ejemplo, a medianoche o a cualquier hora/minuto personalizado), recalculando el saldo inicial y volviendo a habilitar la operativa normal. Esto asegura una protección continua mientras se gestionan las operaciones arrastradas de días anteriores bajo el nuevo límite diario.

Este AE beneficia a los operadores al proporcionar una sólida protección contra las caídas, lo que es crucial para preservar el capital en mercados volátiles. Ayuda a mitigar la toma de decisiones emocionales durante las rachas perdedoras, impone disciplina a través de reglas automatizadas y reduce el riesgo de reventones de la cuenta, ahorrando potencialmente fondos significativos con el tiempo. Ideal tanto para traders principiantes como experimentados, promueve estrategias de trading sostenibles, permitiéndole centrarse en el análisis y la ejecución mientras el EA se encarga de la red de seguridad, mejorando en última instancia la rentabilidad a largo plazo y la tranquilidad.