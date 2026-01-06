Transforme su gráfico de MetaTrader 4 en una cabina de operaciones profesional.

Apex Dashboard es una utilidad de alto rendimiento diseñada para los operadores serios que necesitan un conocimiento completo de la situación. Va más allá de la simple monitorización, proporcionando una visión completa de la solvencia de su cuenta, el rendimiento y la exposición al riesgo en tiempo real.

A diferencia de los indicadores estándar, Apex Dashboard cuenta con un motor de datos persistentes. Registra su Peak Drawdown histórico en un archivo local, garantizando que sus métricas de riesgo sigan siendo precisas aunque reinicie su terminal o cambie de ordenador.

Características principales.

📊 Matriz Multidivisa: Supervise el P/L flotante y el Beneficio Diario bancarizado a través de 28 pares de divisas más Oro (XAU) y Plata (XAG). Organizado intuitivamente por moneda base.

💰 Rastreador de ganancias avanzado: Vea instantáneamente su rendimiento realizado por día, semana, mes e historial total . Se acabó rebuscar en las pestañas del historial de la cuenta.

⚠️ Monitor de Riesgo Profesional: Siga su Drawdown en tiempo real. El sistema registra el DD máximo (día) , el DD máximo (mes) y el DD máximo de todos los tiempos .

🏥 Barras visuales de salud: Estado de la cuenta: Una barra dinámica que visualiza el Saldo frente al Patrimonio. Vea instantáneamente si su cuenta está creciendo (Verde) o erosionándose (Rojo). Salud del margen: Sistema de alerta visual de sobreapalancamiento.

Protocolo de emergencia: Un botón dedicado "Cerrar todo" permite la liquidación inmediata de posiciones durante la volatilidad extrema del mercado.

Ajustes y entradas

NúmeroMágico: Monitoriza toda la cuenta (0) o EAs específicos.

MostrarMetales: Activar/desactivar la visualización de XAU/XAG.

Posicionamiento: Coordenadas X/Y personalizables para adaptarse a su pantalla.

Tome el control de sus operaciones hoy mismo con Apex Dashboard.