JJP Drag Limit Tool

Erweiterte Handelspanel für MetaTrader 5

Dieses MT5-Handelstool fügt ein elegantes Handelsmanagement-Panel auf dem Chart hinzu, das Ihnen volle Kontrolle, Klarheit und Präzision bietet, bevor Sie einen Handel eingehen.

Mit einer intuitiven Schnittstelle können Sie Limit-Orders direkt vom Chart aus platzieren, während Sie sofort Ihr Risiko, Ihren Ertrag und Ihren potenziellen Gewinn oder Verlust sehen - alles in Südafrikanischen Rand (ZAR) berechnet.

Hauptmerkmale:

  • On-Chart-Trade-Panel
    Ein übersichtliches, anpassbares Panel, das sich direkt auf Ihrem Chart befindet und schnelle Entscheidungen ermöglicht.

  • Drag-and-Drop Trade Levels
    Drei interaktive Linien - Entry, Stop Loss und Take Profit - können zur präzisen Platzierung direkt auf den Chart gezogen werden.

  • Manuelle Kurseingabe
    Sie bevorzugen Präzision? Geben Sie einfach Ihre Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Kurse in die Wertefelder ein.

  • Echtzeit-Risk-to-Reward-Berechnung
    Sofortige Anzeige:

    • Risiko-Ertrags-Verhältnis

    • Betrag, den Sie riskieren

    • Potenzieller Gewinn, wenn der Handel das Ziel erreicht

  • Eingebauter Währungsrechner (ZAR)
    Berechnet automatisch den PNL in Rand, wodurch das Rätselraten entfällt und die Handelsplanung beschleunigt wird.

  • Optionen zur Farboptimierung
    Mehrere Farbthemen zur Anpassung an Ihren Chartstil und zur Verbesserung der visuellen Klarheit.

  • Ausblenden, wenn nicht in Gebrauch
    Mit einem Klick können Sie das Panel ausblenden, damit Ihr Chart übersichtlich bleibt und nicht ablenkt.

Entwickelt für Präzisionshändler

Ganz gleich, ob Sie Intraday- oder Swing-Setups handeln, dieses Tool hilft Ihnen, Ihre Trades mit Zuversicht zu planen, das Risiko genau zu kontrollieren und diszipliniert zu bleiben, indem Sie die Zahlen sehen , bevor Sie in den Markt einsteigen.

Speziell für MetaTrader 5 entwickelt, macht dieses Panel die Handelsplanung zu einem schnellen, visuellen und professionellen Prozess.


