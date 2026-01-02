JJP Drag Limit Tool

Erweiterte Handelspanel für MetaTrader 5

Dieses MT5-Handelstool fügt ein elegantes Handelsmanagement-Panel auf dem Chart hinzu, das Ihnen volle Kontrolle, Klarheit und Präzision bietet, bevor Sie einen Handel eingehen.

Mit einer intuitiven Schnittstelle können Sie Limit-Orders direkt vom Chart aus platzieren, während Sie sofort Ihr Risiko, Ihren Ertrag und Ihren potenziellen Gewinn oder Verlust sehen - alles in Südafrikanischen Rand (ZAR) berechnet.

Hauptmerkmale:

On-Chart-Trade-Panel

Ein übersichtliches, anpassbares Panel, das sich direkt auf Ihrem Chart befindet und schnelle Entscheidungen ermöglicht.

Drag-and-Drop Trade Levels

Drei interaktive Linien - Entry, Stop Loss und Take Profit - können zur präzisen Platzierung direkt auf den Chart gezogen werden.

Manuelle Kurseingabe

Sie bevorzugen Präzision? Geben Sie einfach Ihre Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Kurse in die Wertefelder ein.

Echtzeit-Risk-to-Reward-Berechnung

Sofortige Anzeige: Risiko-Ertrags-Verhältnis Betrag, den Sie riskieren Potenzieller Gewinn, wenn der Handel das Ziel erreicht

Eingebauter Währungsrechner (ZAR)

Berechnet automatisch den PNL in Rand , wodurch das Rätselraten entfällt und die Handelsplanung beschleunigt wird.

Optionen zur Farboptimierung

Mehrere Farbthemen zur Anpassung an Ihren Chartstil und zur Verbesserung der visuellen Klarheit.

Ausblenden, wenn nicht in Gebrauch

Mit einem Klick können Sie das Panel ausblenden, damit Ihr Chart übersichtlich bleibt und nicht ablenkt.

Entwickelt für Präzisionshändler

Ganz gleich, ob Sie Intraday- oder Swing-Setups handeln, dieses Tool hilft Ihnen, Ihre Trades mit Zuversicht zu planen, das Risiko genau zu kontrollieren und diszipliniert zu bleiben, indem Sie die Zahlen sehen , bevor Sie in den Markt einsteigen.

Speziell für MetaTrader 5 entwickelt, macht dieses Panel die Handelsplanung zu einem schnellen, visuellen und professionellen Prozess.