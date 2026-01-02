JJP Drag Limit Tool
- Utilitys
- Joachim Johannes Prinsloo
- Version: 1.3
- Aktivierungen: 5
Erweiterte Handelspanel für MetaTrader 5
Dieses MT5-Handelstool fügt ein elegantes Handelsmanagement-Panel auf dem Chart hinzu, das Ihnen volle Kontrolle, Klarheit und Präzision bietet, bevor Sie einen Handel eingehen.
Mit einer intuitiven Schnittstelle können Sie Limit-Orders direkt vom Chart aus platzieren, während Sie sofort Ihr Risiko, Ihren Ertrag und Ihren potenziellen Gewinn oder Verlust sehen - alles in Südafrikanischen Rand (ZAR) berechnet.
Hauptmerkmale:
-
On-Chart-Trade-Panel
Ein übersichtliches, anpassbares Panel, das sich direkt auf Ihrem Chart befindet und schnelle Entscheidungen ermöglicht.
-
Drag-and-Drop Trade Levels
Drei interaktive Linien - Entry, Stop Loss und Take Profit - können zur präzisen Platzierung direkt auf den Chart gezogen werden.
-
Manuelle Kurseingabe
Sie bevorzugen Präzision? Geben Sie einfach Ihre Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Kurse in die Wertefelder ein.
-
Echtzeit-Risk-to-Reward-Berechnung
Sofortige Anzeige:
-
Risiko-Ertrags-Verhältnis
-
Betrag, den Sie riskieren
-
Potenzieller Gewinn, wenn der Handel das Ziel erreicht
-
-
Eingebauter Währungsrechner (ZAR)
Berechnet automatisch den PNL in Rand, wodurch das Rätselraten entfällt und die Handelsplanung beschleunigt wird.
-
Optionen zur Farboptimierung
Mehrere Farbthemen zur Anpassung an Ihren Chartstil und zur Verbesserung der visuellen Klarheit.
-
Ausblenden, wenn nicht in Gebrauch
Mit einem Klick können Sie das Panel ausblenden, damit Ihr Chart übersichtlich bleibt und nicht ablenkt.
Entwickelt für Präzisionshändler
Ganz gleich, ob Sie Intraday- oder Swing-Setups handeln, dieses Tool hilft Ihnen, Ihre Trades mit Zuversicht zu planen, das Risiko genau zu kontrollieren und diszipliniert zu bleiben, indem Sie die Zahlen sehen , bevor Sie in den Markt einsteigen.
Speziell für MetaTrader 5 entwickelt, macht dieses Panel die Handelsplanung zu einem schnellen, visuellen und professionellen Prozess.