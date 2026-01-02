JJP Drag Limit Tool

Panel de operaciones avanzado para MetaTrader 5

Esta herramienta de trading para MT5 añade un elegante panel de gestión de operaciones en el gráfico, diseñado para ofrecerle un control total, claridad y precisión antes de entrar en una operación.

Con una interfaz intuitiva, puede colocar órdenes limitadas directamente desde el gráfico mientras ve al instante su riesgo, recompensa y ganancia o pérdida potencial, todo calculado en Rands Sudafricanos (ZAR).

Características principales:

Panel de Operaciones en el Gráfico

Un panel limpio y personalizable que se sitúa directamente en su gráfico para una rápida toma de decisiones.

Niveles de operación de arrastrar y soltar

Tres líneas interactivas - Entrada, Stop Loss y Toma de beneficios - que se pueden arrastrar directamente al gráfico para una colocación precisa.

Introducción manual de precios

¿Prefiere la precisión? Escriba los precios de entrada, stop loss y recogida de beneficios en los cuadros de valores.

Cálculo en tiempo real de la relación riesgo-recompensa

Muestra instantáneamente: Relación riesgo-recompensa Cantidad que está arriesgando Beneficio potencial si la operación alcanza el objetivo

Calculadora de divisas integrada (ZAR)

Calcula automáticamente el PNL en Rands , eliminando conjeturas y acelerando la planificación de las operaciones.

Opciones de optimización del color

Múltiples temas de color para adaptarse a su estilo de gráfico y mejorar la claridad visual.

Ocultar cuando no se utiliza

Opción para ocultar el panel con un solo clic, manteniendo el gráfico limpio y sin distracciones.

Diseñado para operadores de precisión

Tanto si opera intradía como si realiza operaciones swing, esta herramienta le ayuda a planificar las operaciones con confianza, controlar el riesgo con precisión y mantener la disciplina viendo los números antes de entrar en el mercado.

Construido específicamente para MetaTrader 5, este panel convierte la planificación de operaciones en un proceso rápido, visual y profesional.