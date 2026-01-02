JJP Drag Limit Tool
- Utilidades
- Joachim Johannes Prinsloo
- Versión: 1.3
- Activaciones: 5
Panel de operaciones avanzado para MetaTrader 5
Esta herramienta de trading para MT5 añade un elegante panel de gestión de operaciones en el gráfico, diseñado para ofrecerle un control total, claridad y precisión antes de entrar en una operación.
Con una interfaz intuitiva, puede colocar órdenes limitadas directamente desde el gráfico mientras ve al instante su riesgo, recompensa y ganancia o pérdida potencial, todo calculado en Rands Sudafricanos (ZAR).
Características principales:
-
Panel de Operaciones en el Gráfico
Un panel limpio y personalizable que se sitúa directamente en su gráfico para una rápida toma de decisiones.
-
Niveles de operación de arrastrar y soltar
Tres líneas interactivas - Entrada, Stop Loss y Toma de beneficios - que se pueden arrastrar directamente al gráfico para una colocación precisa.
-
Introducción manual de precios
¿Prefiere la precisión? Escriba los precios de entrada, stop loss y recogida de beneficios en los cuadros de valores.
-
Cálculo en tiempo real de la relación riesgo-recompensa
Muestra instantáneamente:
-
Relación riesgo-recompensa
-
Cantidad que está arriesgando
-
Beneficio potencial si la operación alcanza el objetivo
-
-
Calculadora de divisas integrada (ZAR)
Calcula automáticamente el PNL en Rands, eliminando conjeturas y acelerando la planificación de las operaciones.
-
Opciones de optimización del color
Múltiples temas de color para adaptarse a su estilo de gráfico y mejorar la claridad visual.
-
Ocultar cuando no se utiliza
Opción para ocultar el panel con un solo clic, manteniendo el gráfico limpio y sin distracciones.
Diseñado para operadores de precisión
Tanto si opera intradía como si realiza operaciones swing, esta herramienta le ayuda a planificar las operaciones con confianza, controlar el riesgo con precisión y mantener la disciplina viendo los números antes de entrar en el mercado.
Construido específicamente para MetaTrader 5, este panel convierte la planificación de operaciones en un proceso rápido, visual y profesional.